El consejo de un experto en hamburguesas para que no te tomen el pelo en un restaurante cuando pidas una

¿Te has dejado 18 euros por una hamburguesa y encima has tenido que ir tú mismo a por ella? Pues igual te interesa escuchar a este hombre. Pedro Francés, fundador de la cadena Buenos Días Princesa (BDP) y devoto del pan brioche bien puesto, se ha plantado frente a su cámara de TikTok para dejar las cosas claras: “Si crees que alguna vez cuando has ido a un restaurante a comer hamburguesas te han tomado el pelo con el precio, quédate aquí porque este vídeo te interesa”.

El vídeo dura unos dos minutos, pero tiene más contenido que un menú degustación. Francés, con pizarra blanca y tono de profe que ha corregido demasiados exámenes, se propone explicar cuánto cuesta hacer una hamburguesa decente y a partir de qué punto te están cobrando el aire que la rodea.

Empieza fuerte con el pan. “El mayor vendedor de pan de España es Juanito Baker, vende el 50% del pan en España, así que le vamos a poner un precio medio de 50 centimillos”, explica. Hasta ahí, todo bien. Luego llega el drama: la carne. “Una gran distribuidora da la carne a 13 euros el kilo; por 180 gramos, 2,34 euros. Cuidado que te digan 180 y no te pongan 170”, advierte, que en el mundo burger los gramos también engañan.

El queso es la parte fácil (“dos lonchas, 16 céntimos cada una”) y el bacon la parte triste. “Enhorabuena si conoces algún restaurante en el que te dan bacon de verdad, es decir panceta. Lo normal suele ser un derivado de recortes de carne aplastados”. Traducción libre: eso cruje, sí, pero de emoción no.

Cuando llega a la salsa, Pedro ya está en modo sabio de la hamburguesa. “Cuando hay mucha salsa, pregúntate por qué, chaval”, suelta entre risas, dejando entrever que si el pan nada en mayonesa, la carne igual está pidiendo auxilio. Cierra con las patatas, y ahí remata: “De cada kilo de patatas, cuando lo fríes se queda medio kilo. Por 150 gramos, unos 50 céntimos”.

Total de la broma: 4,31 euros hacer una hamburguesa completa con patatas. Y ahora viene la parte que en TikTok ya se estudia como asignatura optativa: el cálculo del precio final. Para que el restaurante sea sostenible, el coste de 4,31 euros no debería superar el 30-35 % del precio de venta. “Dividimos 4,31 entre 0,30 y nos da 14,36”, dice. Pero todavía hay más: “¡Espera, espera! Que hay que sumarle el 10 % de impuestos para educación y sanidad o lo que viene siendo lo mismo, papi [pitido]”. Resultado: 15,80 euros.

Y aquí llega la frase que se ha hecho viral: “Si has pagado más de 15,80€ por una hamburguesa carne, queso y bacon con patatas fritas, te han tomado el pelo. ¡Y si encima has ido a la barra, más!”.

En menos de un día, el vídeo ha convertido a TikTok en una barra libre de opiniones. Hay quien se ha puesto la gorra de chef y quien ha sacado la calculadora del Excel. @zeon.p, por ejemplo, escribe que con 4,31 € te monta dos hamburguesas “y de no menos calidad que la tuya”. @Jon replica: “¿Y la mano de obra es gratis y el alquiler y el gas y la luz y el aceite y mil cosas más? Qué bien haces las cuentas”.

Otros, como @Damd367, rebajan la inflación gourmet y aseguran que “en cualquier carnicería local te dan magro vacuno picado por 8 o 9 €/kilo. Esa hamburguesa pasa de 15,80 € a unos 10,80 €”. Y están los nostálgicos del precio justo, como @Peter Be, que sentencia: “Una tomadura de pelo es una hamburguesa de más de 8 €. Se os ha ido la pinza con los precios”.

Entre el cálculo del bacon, los impuestos y la nostalgia por el menú del día, Pedro Francés ha conseguido algo difícil: que todo TikTok se crea experto en márgenes de hostelería. Y, sobre todo, que la próxima vez que te cobren 17 euros por una burger “artesana”, mires la salsa… y te preguntes por qué, chaval.