El demoledor final del discurso de Isaías Lafuente sobre los jóvenes en los Premios Ondas: "Les cortamos las alas"

El periodista Isaías Lafuente ha recibido este miércoles el Premio Ondas por su trayectoria en la radio española y por la sección Unidad de Vigilancia, del programa de la Cadena SER, La Ventana, conocida por elegir una palabra del día.

Durante la gran gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a la hora de recoger el ansiado galardón del caballo alado, ha bromeado con la periodista y presentadora del acto, Mara Torres, por el único minuto de tiempo que tienen todos los premiados para los agradecimientos.

"Seguramente, gracias al jurado será la frase más repetida en esta noche, como si fuera un ente nebuloso. Yo quiero poner nombre a mi jurado, así que gracias Fran, gracias Sira, gracias Olga, Josep María, Joan, por este premio que me honra", ha comenzado pronunciando.

También ha dado las gracias "por haber buscado al candidato al premio en la frontera de la luz que proporciona el estrellato, donde habitamos la inmensa mayoría de quienes trabajamos en la radio". También ha recordado la última vez que recibió el Ondas por la sección de Unidad Vigilancia y que estuvo, en aquel entonces, en el octavo escalón del Palacio Albéniz, pero hoy estuvo en el segundo.

"La radio me lo ha dado todo, en lo profesional, 40 años de trabajar en una profesión complicadilla con absoluta libertad, pero es que la radio me dio la posibilidad de tropezarme con una compañera de la reacción, con Elvira, con la que después trabajé 20 años y llevamos treinta y tantos de vida compartida", ha pronunciado con emoción.

Un final demoledor sobre los jóvenes periodistas

El final del discurso de Lafuente ha sido demoledor y muy reivindicativo sobre la figura de los jóvenes periodistas becarios: "Soy aquel becario de hace 40 años, con muchos trienios. Hoy me quiero acordar de ellos, de los becarios, de los profesionales jóvenes que llegan con la misma ilusión que nosotros y con la misma preparación, o más, pero que, sin embargo, llegan con la fecha de caducidad en la frente".

"No los dejamos crecer, les cortamos las alas. Creo que la radio, el periodismo y la democracia los necesita. Para que maduren hay que dejarlos continuar. Así que, Viva Suecia, pero en esta materia no nos hagamos los suecos", ha rematado el periodista.