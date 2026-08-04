El doble escándalo deportivo ruso en 24 horas: del "plagio" a España en natación a renunciar al Mundial de voleibol por "politizado"

Rusia vuelve al primer plano deportivo. Cuatro años y medio después del comienzo de una invasión de Ucrania aún en curso, las federaciones internacionales, comenzando por el COI, se han cansado del veto a un actor clave en el deporte, pero también controvertido. La acumulación de sanciones previas a la guerra por "dopaje de Estado" dejó a Rusia al borde de un K.O. que se concretó a partir de lo que Putin llama "operación militar especial". Pero mediado 2026, Moscú vuelve a recuperar protagonismo... y de inmediato han llegado los escándalos.

París celebra en estos días el Europeo de Natación y en ellos la selección rusa femenina de natación artística —la antigua sincronizada— ha vuelto por los fueros de años atrás. Solo que en su reciente oro ha habido mucho de polémica. La nadadora española Alisa Ozhogina, nacida en Moscú pero criada en Sevilla, ha denunciado el "plagio" llevado a cabo por las competidoras rusas con respecto a la rutina libre de España.

"Hoy no tengo palabras... me encantaría preguntarles qué ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión", expone dolida Alisa en un story en su Instagram. Para la deportista, que se confiesa "medio rusa, medio española", el dolor es inmenso por lo vivido en las piscinas de la capital gala.

"¿De verdad tanto te vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que está debato de ti? ¿Ese es el camino? ¿Robar una idea? Oye, que nosotras orgullosas porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado, pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", culmina como denuncia pública al proceder del combinado ruso, que compite bajo bandera neutral tras años fuera de las competiciones de natación.

Aunque los expertos reconocen que es relativamente normal que unos equipos se inspiren en parte de movimientos o rutinas de otros, lo llevado a la práctica por el combinado ruso superó los límites para las nadadoras españolas y buena parte de los presentes en París. De un ejercicio a otro, el equipo neutral subió cinco puntos su dificultad, en buena medida apoyándose en lo visto con España. El jurado investigó las 'coincidencias' pero no se atrevió a sancionar, manteniendo el oro para las nadadoras entrenadas por la mítica Svetlana Romashina y la plata para la España de Andrea Fuentes.

En el programa Tot costa, de la radio 3Cat, la estrella de la selección española, Iris Tió, se sumaba a la denuncia hecha por su compañera. Para la ya recién coronada como campeona de Europa del ejercicio de solo técnico "Rusia nos ha copiado y por eso han ganado". "Tenemos mucho mérito y en la siguiente aprenderemos a no enseñar nuestras cartas"

El Mundial de Voleibol de Polonia

Con los ecos de la publicación de Alisa aún resonantes, saltaba otra noticia. La Federación Rusa de Voleibol ha anunciado que renuncia a participar en el Mundial masculino de este deporte, a celebrar en Polonia en septiembre del próximo año.

El motivo, "la falta de garantías de seguridad para los atletas rusos en ese país" y la percepción de Moscú de que "el torneo carecerá de un nivel deportivo significativo y estará fuertemente politizado", como exponen de un país que se convirtió en un apoyo fundamental para Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.

La presencia de Rusia en un Mundial de voleibol respondía a la reapertura de puertas hecha por la federación internacional, tras atender el llamamiento del Comité Olímpico Internacional (COI), que recientemente recomendó autorizar nuevamente a los atletas rusos participar bajo bandera nacional.

"Tras casi cuatro años, nuestros equipos masculino y femenino han sido reintegrados por completo y regresan a la escena mundial", ha celebrado el máximo dirigente federativo ruso, que sí ha querido mantener la expectativa de que la selección femenina sí participe en el Mundial de gosto y septiembre de 2027 y con sedes en EEUU y Canadá.

Al respecto, el presidente federativo ruso ha apuntado que "esperamos una decisión justa que beneficie a toda la comunidad del voleibol y que haga que este importante torneo sea aún más espectacular y competitivo".