Una mujer abre una bolsa de ensalada recién comprada y encuentra un sapo verde vivo: el gesto de la mujer le salva la vida

El pequeño anfibio apareció dentro de una bolsa de ensalada comprada en un supermercado de Monza (Italia).

Lo que iba a ser una comida cualquiera terminó convirtiéndose en un inesperado rescate de fauna salvaje. Una mujer de la ciudad italiana de Monza encontró un sapo verde vivo dentro de una bolsa de ensalada recién comprada en un supermercado. Lejos de asustarse o intentar cogerlo con las manos, decidió actuar con cautela y avisar a los especialistas, un gesto que acabó salvando la vida del pequeño anfibio.

La historia ha sido difundida por la ENPA de Monza y Brianza (Ente Nacional para la Protección de los Animales), que identifica a la protagonista con el nombre ficticio de "Antonia" para preservar su privacidad, y publicada en FQ Magazine.

Descubrió al sapo al llegar a casa

Según explica la organización, la mujer solo se dio cuenta de que había un animal dentro de la bolsa cuando comenzó a preparar el almuerzo.

Consciente de que los anfibios poseen una piel muy delicada y que no es recomendable manipularlos directamente con las manos, improvisó una solución para protegerlo. Utilizó dos trozos de cartón para trasladarlo cuidadosamente hasta una bandeja de plástico con una pequeña cantidad de agua y cubrió el recipiente con una red para impedir que escapara.

Después contactó inmediatamente con la ENPA y con los Guardias Ecológicos Voluntarios, que acudieron para hacerse cargo del animal.

Era un sapo verde, una especie protegida

Los especialistas trasladaron el ejemplar al Parque Canile de Monza, donde comprobaron que se trataba de un sapo verde juvenil (Bufotes balearicus), una especie protegida presente en distintas zonas de Italia.

Tras examinar su estado, los técnicos decidieron liberarlo en el estanque del Oasis de Biodiversidad del parque, un entorno considerado adecuado para su supervivencia.

La ENPA explicó que el anfibio fue soltado allí porque "es un entorno ideal para sus necesidades etológicas, donde puede continuar su vida en seguridad".

La actuación de la clienta fue clave

La asociación quiso destacar el comportamiento de la mujer durante todo el proceso. En lugar de intentar sacar al sapo con las manos o devolverlo al exterior sin conocer su estado, siguió un procedimiento que evitó causarle daños y permitió que los especialistas pudieran hacerse cargo de él.

Además, comunicó inmediatamente lo ocurrido al supermercado para informar de la incidencia. Los anfibios poseen una piel extremadamente permeable que participa en funciones esenciales como la respiración y el equilibrio hídrico. Por ese motivo, los expertos recomiendan manipularlos lo menos posible y, cuando sea imprescindible, hacerlo con las máximas precauciones para evitar dañar su piel o transmitirles sustancias presentes en las manos.

Un hallazgo muy poco habitual

Aunque en ocasiones aparecen pequeños insectos o caracoles entre verduras y hortalizas frescas, encontrar un anfibio vivo dentro de una bolsa de ensalada es un hecho extraordinario.

El caso demuestra que algunos animales pueden sobrevivir durante el proceso de recolección, envasado y distribución de productos agrícolas, especialmente cuando permanecen protegidos entre las hojas y llegan rápidamente al consumidor.