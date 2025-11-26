Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El doctor César Carballo avisa de lo que empieza a verse en hospitales de España
El ministerio de Sanidad ha dado unas pautas. 

Álvaro Palazón
El médico César Carballo.SERGI GONZÁLEZ

El popular médico César Carballo, conocido por sus numerosas apariciones en televisión a raíz de la pandemia y por ser un asiduo de los programas de Iker Jiménez, ha lanzado un aviso a navegantes en sus redes sociales. 

El urgenciólogo y comunicador sanitario ha compartido en la red social de Elon Musk que ha empezado a pegar fuerte la gripe por lo que pide a los ciudadanos que se vacunen y que se pongan mascarillas para evitar contagios, algo que todo el mundo debería haber aprendido de la pandemia. 

"Ayer ingresé de guardia a 3 pacientes con gripe A, con oxígeno bajo en sangre. La epidemia ya está aquí, vacúnese ya, mascarillas en espacios cerrados, sobre todo si visita a su familiar en una residencia. Recuerde: La gripe se le llevamos nosotros, y son los más vulnerables", ha escrito el experto. 

Pautas del ministerio de Sanidad

En un documento del ministerio de Sanidad del Gobierno de España, dirigido por Mónica García, se puede leer algunas recomendaciones a tener en cuenta por los ciudadanos para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe. 

Por supuesto, como dice Carballo, "la vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones" pero hay más. 

Entre las medidas que pone sobre la mesa el ministerio de Mónica García para evitar contagios está "taparse la boca al toser o al estornudar con la parte interna del codo o con pañuelos desechables", "lavarse con frecuencia las manos, sobre todo después de haber tosido o estornudado" y "procurar no reutilizar los pañuelos empleados al estornudar o al limpiar las secreciones nasales". 

En el caso de que otra persona tenga síntomas compatible con la gripe es mejor limitar el contacto para evitar contagios. 

"En caso de tener síntomas respiratorios, es recomendable el uso de mascarilla. También se aconseja su utilización como medida de protección personal a personas vulnerables, como personas mayores o inmunodeprimidas, especialmente en espacios cerrados, ya que podrían tener menor respuesta a las vacunas y mayor riesgo de enfermedad grave", recoge también el ministerio. 

