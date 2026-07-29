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9 maravillas del gótico para visitar este verano en España
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Catedral de Burgos, en Castilla y León, España.

9 maravillas del gótico para visitar este verano en España

Entre catedrales impresionantes, monasterios e incluso una lonja promovida por los comerciantes burgueses, nuestro país cuenta, de punta a punta, con una relevante muestra de este peculiar estilo medieval. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Catedral de Burgos, en Castilla y León, España.""
La Catedral de Burgos, gran emblema del estiloEnamorado de las nuevas catedrales europeas, el obispo de Burgos dio la idea a Fernando III. Se empezó en 1221 hasta 1567. Por fuera y dentro, reúne todas las fases de este estilo y del Renacimiento.Cover/Getty Images
alt="alt="Catedral de Toledo. España.""
  Toledo, un recorrido completo por este arteEl arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada derrumbó en el siglo XIII la vieja mezquita-catedral de Toledo e inició una iglesia desde sus cimientos, inspirada en las catedrales de París y Le Mans.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Lonja de la Seda, en Valencia, España.""
  Una lonja gótica única, en ValenciaYa lo dijo la Unesco cuando la declaró Patrimonio Mundial: "Una obra maestra del gótico flamígero que refleja el poderío y la riqueza de una gran ciudad mercantil mediterránea en los siglos XV y XVI".

REDA/Universal Images Group via
alt="alt="Colegio de San Gregorio, gótico, de siglo XV, en Valladolid.""
  Colegio de San Gregorio, isabelino, en ValladolidEl Colegio de San Gregorio es uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura del periodo de los Reyes Católicos. Su patio y portada son célebres por su elegante y ostentosa ornamentación.Navia
alt="alt="Catedral de Palma de Mallorca. España""
  Palma de Mallorca, por una promesa a la VirgenCuentan que la flota de Jaime I de Aragón, en el viaje en barco a Mallorca, casi se hunde por un temporal y prometió a la Virgen María una catedral grandiosa en la ciudad conquistada. Cumplió.dpa/picture alliance via Getty I
alt="alt="Palacio del Infantado en Guadalajara, España.""
  El Palacio del Infantado, en GuadalajaraEl Palacio del Infantado de Guadalajara es una de las joyas de la arquitectura civil española. De claro origen gótico, también tiene una evidente influencia mudéjar y lo corona una logia renacentista.De Agostini via Getty Images
alt="alt="Catedral de Girona, España.""
  Una de las más originales, la catedral de GironaEs una de las más originales iglesias góticas de España. Su atractivo gótico está sobre todo en su interior. Además, su fachada no es gótica, sino barroca, ya que fue un añadido posterior.REDA/Universal Images Group via
alt="alt="Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, España.""
  Monasterio de San Juan de los Reyes, otra joya toledanaConstruido bajo el patrocinio de Isabel I de Castilla para que fuera un mausoleo real, en conmemoración de la batalla de Toro y del nacimiento del príncipe Juan. Es una joya del estilo isabelino.Roberto Machado Noa
alt="alt="Catedral de León, España""
  Techos y vidrieras de León, gótico del más puroPuro canon del gótico es la Catedral de León. Dicen que es nuestra catedral más francesa pero, en cualquier caso, es la más reconocible de este estilo. Ni enorme, ni lujosa, es un tesoro artístico.De Agostini via Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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