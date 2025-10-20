El ejemplar mensaje sobre cómo integrarse de una argentina que lleva ocho meses viviendo en Barcelona 

La definición de integración en una ciudad, sociedad y cultura diferente va por personas y ejemplos como el de Cintia Oliva, una argentina que se ha mudado a Barcelona hace ocho meses y que ha empezado a hablar y aprender el catalán para sentirse más integrada.

Así lo ha celebrado con un vídeo que ha publicado en su perfil de TikTok, en el que se llama @cintiaintegral y tiene más de 13.000 seguidores. "Cumplo ocho meses viviendo en Cataluña", comienza diciendo en el vídeo.

Después, prosigue dando un mensaje en catalán, ya que lleva unas pocas semanas estudiándolo y, por eso, lo ha querido poner en práctica, aunque reconoce que el mensaje lo ha tenido que leer en alguna parte.

"Hoy hace ocho meses que comencé a vivir en Cataluña, me siento muy orgullosa y feliz por mí y estoy agradecida porque esta tierra y su gente me acogieran tan bien. Brindo con el corazón por todo ello y por todo lo que vendrá", afirma Oliva, que se define como una entrenadora especializada en nutrición, entrenamiento y hábitos saludables.

Finalmente, acaba diciendo que es consciente que al principio parece "farragoso, chino o hasta un idioma inventado", pero acaba diciendo que lleva cinco clases y que "hay que tener paciencia".

En otro vídeo ya había defendido el tener que aprender catalán: "Si uno emigra y se establece durante un tiempo en Cataluña lo mínimo que tenemos que hacer es entender y estudiar el catalán como símbolo de respeto y de agradecimiento a esta tierra y gente que nos ha recibido muy bien y que tiene un trato muy bueno con nosotros".

En ese confirmó que es consciente de que es "incómodo" porque "el argentino llega y como se habla español le parece fácil y no ve necesario tener que estudiar otra lengua", pero, añadió, que "si quieres sentirte más en casa, adaptarte mejor y estar más fluido es necesario hablar catalán si te mudas a Cataluña".