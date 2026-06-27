Le quieren dar un regalo a Lamine Yamal antes del España-Uruguay y, para sorpresa de todos, lo acaba aceptando

España se enfrenta a Uruguay a las 2:00 de la mañana hora española en un partido que se podrá ver en TVE. El equipo de Luis de la Fuente saldrá con un 11 nuevo –no ha repetido equipo en los tres partidos— con las novedades de Llorente y Merino.

El equipo titular lo forman Unai Simón, Marc Cucurella, Laporte, Cubarsí y Llorente en la defensa; Rodri, Merino, Pedri y Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Baena en la delantera.

En la banda derecha, igual que ante Arabia Saudí, estará la estrella del Barcelona Lamine Yamal, autor del primer gol de España en esta copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del partido se ha viralizado en redes sociales un curioso momento protagonizado por Lamine Yamal con uno de los aficionados que se encontraba a la salida del hotel de concentración de España, en el tramo que va desde el edificio al autobús.

En ese corto trayecto al jugador español le han dado un curioso regalo que ha impactado a muchos: un cinturón de campeón de la WWE. Lo más llamativo de todo es que el futbolista lo ha cogido y lo ha cargado hasta el autobús, donde seguro que sus compañeros lo han vacilado largo y tendido.