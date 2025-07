El futbolista de Osasuna Rubén García responde a Iñaki Williams con una frase y una foto que son más que suficientes 

Es raro ver a futbolistas profesionales opinar de temas políticos, espinosos y controvertidos con la rotundidad con la que lo hizo este lunes en rueda de prensa el que es desde temporada el nuevo capitán del Athletic Club, Iñaki Williams.

Preguntado por lo que supone para él convertirse en el primer capitán negro del club vasco, el canterano aseguró que mucho y se explicó así: "Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros".

Williams, el mayor de los dos hermanos, afirmó que ellos, igual que otros jugadores del Ahtletic de raza negra como Adama Boiro, Álvaro Djalo o Adu Ares, proceden de "familias muy humildes".

"El poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras", remató el delantero.

Las reacciones a sus palabras no han cesado desde muchos sectores, también desde el propio mundo del fútbol, algo poco habitual. Ha sido Rubén García, futbolista de Osasuna, el que ha querido elogiar la valentía de Williams y le ha dedicado un sincero tuit compuesto por una foto y una frase.

En la imagen se puede ver a ambos futbolistas peleando por un balón durante un mismo partido de fútbol en San Mamés con el texto "luchando dentro y fuera del campo". En el propio tuit se ha sincerado afirmando que "cuando el rival también es referente".