El gesto de Unai Simón llega a los comentaristas de TVE: lo de Juan Carlos Rivero se recordará

España se juega el primer puesto del grupo ante Uruguay y las emociones están a flor de piel. Lo ajustado del marcador, que solo se movió con un gol afortunado de Álex Baena al filo del descanso obligaba a no relajarse para evitar problemas.

Todo viene del el empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido de la selección española en el Mundial de EEUU, Canadá y México 2026. Aquel traspié inesperado hacía necesario como mínimo empatar para asegurar el primer puesto del grupo y, por ende, evitar a Argentina en el cruce de los dieciseisavos.

Pero Unai Simón, el portero titular y de total confianza de Luis de la Fuente, no es amigo de quitarse de encima el balón cuando le viene. Y nada más comenzar la segunda parte ha protagonizado un momento muy comentado al atreverse a regatear a Fede Valverde en su propia área.

Uy, Unai

Habilidoso como es casi siempre, el meta vitoriano ha podido engañar al polivalente futbolista del Real Madrid con un regate que ha llegado hasta la cabina de comentaristas de RTVE. El "uy, Unai" ha sido casi unánime.

Sorprendido, el comentarista y futbolista retirado Mario Suárez no ha dudado en soltar un 'qué bien Unai' por la calidad de su gesto técnico. Sin embargo, al narrador y voz principal del fútbol en La1, Juan Carlos Rivero, no le ha parecido lo mismo.

"Qué bien porque le ha salido, si no le estamos diciendo de todo a Unai... Bueno, ha arriesgado y ha aprovechado sus condiciones y su confianza", ha ironizado Rivero, destacando la peligrosidad de una acción que, de haberle salido mal al portero español, hubiera significado muy posiblemente el empate de Uruguay.

"Hay que quedarse con lo bueno", ha querido rematar Mario Suárez, a lo que ha terminado por darle la razón Rivero, volviendo rápidamente al partido.