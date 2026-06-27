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El gesto de Unai Simón llega a los comentaristas de TVE: lo de Juan Carlos Rivero se recordará
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El gesto de Unai Simón llega a los comentaristas de TVE: lo de Juan Carlos Rivero se recordará

El portero de la selección española ha protagonizado uno de esos momentos 'marca de la casa' en pleno partido ante Uruguay.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Unai Simón, ante Uruguay
Unai Simón, ante UruguayFIFA via Getty Images

España se juega el primer puesto del grupo ante Uruguay y las emociones están a flor de piel. Lo ajustado del marcador, que solo se movió con un gol afortunado de Álex Baena al filo del descanso obligaba a no relajarse para evitar problemas. 

Todo viene del el empate a cero contra Cabo Verde en el primer partido de la selección española en el Mundial de EEUU, Canadá y México 2026. Aquel traspié inesperado hacía necesario como mínimo empatar para asegurar el primer puesto del grupo y, por ende, evitar a Argentina en el cruce de los dieciseisavos.

Pero Unai Simón, el portero titular y de total confianza de Luis de la Fuente, no es amigo de quitarse de encima el balón cuando le viene. Y nada más comenzar la segunda parte ha protagonizado un momento muy comentado al atreverse a regatear a Fede Valverde en su propia área

Uy, Unai

Habilidoso como es casi siempre, el meta vitoriano ha podido engañar al polivalente futbolista del Real Madrid con un regate que ha llegado hasta la cabina de comentaristas de RTVE. El "uy, Unai" ha sido casi unánime.

Sorprendido, el comentarista y futbolista retirado Mario Suárez no ha dudado en soltar un 'qué bien Unai' por la calidad de su gesto técnico. Sin embargo, al narrador y voz principal del fútbol en La1, Juan Carlos Rivero, no le ha parecido lo mismo.

"Qué bien porque le ha salido, si no le estamos diciendo de todo a Unai... Bueno, ha arriesgado y ha aprovechado sus condiciones y su confianza", ha ironizado Rivero, destacando la peligrosidad de una acción que, de haberle salido mal al portero español, hubiera significado muy posiblemente el empate de Uruguay.

"Hay que quedarse con lo bueno", ha querido rematar Mario Suárez, a lo que ha terminado por darle la razón Rivero, volviendo rápidamente al partido.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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