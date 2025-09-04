El Gran Wyoming abre 'El Intermedio' con un contundente discurso sobre las protestas en La Vuelta a favor de Gaza

El Intermedio, popular programa de La Sexta, ha comenzado su programa con el discurso típico de su presentador, El Gran Wyoming, que no ha dudado ni un segundo en dar su opinión, muy fiel a su estilo, sobre la polémica de las protestas en favor de Gaza durante la undécima etapa de La Vuelta a España, en Bilbao.

Durante poco más de un minuto ha sido demoledor, sobre todo con aquellos que achacan que hay que separar el deporte de la política. "Sea la hora que sea hay que acordarse de Gaza", ha comenzado expresando, sin olvidarse de su tono humorístico: "Lo he confesado muchas veces: el deporte me encanta. Implica constancia, sacrificio...".

"En mi época de runner aprendí que si quieres llegar a la meta de las maratones, hay algo mucho mejor que unas zapatillas, los taxis", ha añadido después, provocando la carcajada de todo el plató. Fuera bromas, luego ha hecho hincapié en aquellos que han criticado las protestas que interrumpieron el final de la etapa, declarándose sin ganador a tres kilómetros de la meta.

"El deporte es mucho más que eso, sobre todo en los grandes eventos internacionales. Sí, el deporte también es política", ha defendido el presentador. "Es absurdo la afirmación de separar deporte con política... La existencia de un equipo que se llama Israel no es simplemente deporte, es sobre todo política", ha añadido.

"Hablamos de un equipo profesional financiado por un hombre muy cercano a Netanyahu. A través del deporte, Israel trata de venderse como un Estado normal, en lugar de uno genocida", ha advertido.

No ha sido al único que ha señalado, sino al "mundo internacional que está permitiendo el lavado de imagen" y ha diferenciado la postura tan diferente que se ha hecho respecto a Rusia, "a la que se ha excluido de todo tipo de competiciones, desde los JJOO hasta la petanca. Aunque yo no dejaría a Putin acercarse a deportes que se juegan con bolas de acero".

"Los ciudadanos tenemos derecho a pedir la exclusión de las competiciones hasta que no cesen el genocidio en Gaza", ha rematado Wyoming, llevándose el aplauso de todo el plató de El Intermedio.