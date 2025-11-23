Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Gran Wyoming habla con claridad sobre cómo está España 50 años después del franquismo: tiene para todos
Virales
Virales

El Gran Wyoming habla con claridad sobre cómo está España 50 años después del franquismo: tiene para todos

"Yo nunca he vivido esta desfachatez".

Sergio Coto
Sergio Coto
Fotomontaje del Gran Wyoming y Francisco Franco.
Fotomontaje del Gran Wyoming y Francisco Franco.Getty Images

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio y recientemente ganador del Premio Ondas al Mejor Comunicador 2025, ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que, como suele ser muy habitual en él, ha hablado con claridad de cómo está España 50 años después del fin de la dictadura de Francisco Franco.

En la charla que ha mantenido con la periodista Luz Sánchez-Mellado, no ha tardado mucho en hablar de cómo ve el país y qué opinión le merece la condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

Al decirle de si él va a la contra, ha defendido que va "contra la injusticia, siempre". "A mi edad, con estos tiempos tan turbulentos, te diría que todo esto a lo que estamos asistiendo es lo más grave que yo he vivido desde Franco", ha defendido.

El Gran Wyoming ha justificado que "lo de Franco era evidente", porque "estabas en una dictadura, y una dictadura tiene sus parámetros". "Pero yo nunca he vivido esta desfachatez: esta payasada del Supremo y el juicio al FGE", ha recriminado.

"Que no se puedan criticar las sentencias, que no se pueda hablar de los jueces, eso es completamente nuevo. Esta sentencia es política y criticarla es precisamente defender el Estado de Derecho y la independencia judicial", ha expuesto.

El Gran Wyoming también ha destacado que la democracia y sus logros "se han conseguido en la calle, no los ha traído el emérito, que lo único que trajo son las chaquetas y las medallas".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Tras ello, le han preguntado por las memorias de Juan Carlos I y él las ha definido como "depresivas y paranoides". "¿Que el Rey Juan Carlos trajo la democracia a España? Venga, hombre, si Franco vive 40 años más, hubiera habido otros 40 años de dictadura, y él seguiría viviendo a la sopa boba, que es lo que ha hecho toda la vida", ha sentenciado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 