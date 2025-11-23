El Gran Wyoming habla con claridad sobre cómo está España 50 años después del franquismo: tiene para todos

El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio y recientemente ganador del Premio Ondas al Mejor Comunicador 2025, ha ofrecido una entrevista al diario El País en la que, como suele ser muy habitual en él, ha hablado con claridad de cómo está España 50 años después del fin de la dictadura de Francisco Franco.

En la charla que ha mantenido con la periodista Luz Sánchez-Mellado, no ha tardado mucho en hablar de cómo ve el país y qué opinión le merece la condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

Al decirle de si él va a la contra, ha defendido que va "contra la injusticia, siempre". "A mi edad, con estos tiempos tan turbulentos, te diría que todo esto a lo que estamos asistiendo es lo más grave que yo he vivido desde Franco", ha defendido.

El Gran Wyoming ha justificado que "lo de Franco era evidente", porque "estabas en una dictadura, y una dictadura tiene sus parámetros". "Pero yo nunca he vivido esta desfachatez: esta payasada del Supremo y el juicio al FGE", ha recriminado.

"Que no se puedan criticar las sentencias, que no se pueda hablar de los jueces, eso es completamente nuevo. Esta sentencia es política y criticarla es precisamente defender el Estado de Derecho y la independencia judicial", ha expuesto.

El Gran Wyoming también ha destacado que la democracia y sus logros "se han conseguido en la calle, no los ha traído el emérito, que lo único que trajo son las chaquetas y las medallas".

Tras ello, le han preguntado por las memorias de Juan Carlos I y él las ha definido como "depresivas y paranoides". "¿Que el Rey Juan Carlos trajo la democracia a España? Venga, hombre, si Franco vive 40 años más, hubiera habido otros 40 años de dictadura, y él seguiría viviendo a la sopa boba, que es lo que ha hecho toda la vida", ha sentenciado.