El historiador británico Paul Preston desentraña si Juan Carlos I era franquista: "De niño era un rehén"

El historiador británico Paul Preston, autor de biografías sobre el rey emérito Juan Carlos I, el dictador Francisco Franco y el exsecretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, ha hablado larga y tendidamente en una entrevista concedida al periodista de El País, Rafa de Miguel, sobre la figura de Franco, desentrañando si se han contado todos los detalles sobre la relación con Juan Carlos I.

"Eso es muy curioso cuando dices eso de 'nos han contado'. ¿De quién hablas? ¿Quién puede contarlo, si no es el propio Juan Carlos?", ha respondido Prestos en primera instancia, pues recientemente se han publicado en Francia las memorias del rey emérito (Reconciliación), que también saldrán a la venta en España el próximo mes de diciembre.

"Yo ya había leído mucho de ese tema porque hice la biografía de ambos (Franco: Caudillo de España y Juan Carlos I: El rey de un pueblo). Al principio de todo, cuando era un niño, Juan Carlos era un rehén. Se nota porque hablaba de muchas personas, ya de adolescente, como de un segundo padre. Había tenido, según él, un montón de segundos padres, porque su propio padre le había abandonado, al utilizarlo como un peón en el gran juego de ajedrez para salvar la monarquía", ha contado con detalle el historiador.

Sin embargo, también ha revelado que Franco "empezó a tomarle cierto cariño", aunque a pesar de que nunca "dejó de marear a la familia de los Borbones". Ha destacado un momento concreto, antes del año 1969, "en que ya confiaba a Carrero Blanco que juan Carlos iba a ser su sucesor".

"El ministro secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, intentó convencer a Franco de que no se fiara de él, pero el dictador no le hizo caso, creía realmente que todo estaba atado y bien atado", ha rematado.

¿Era franquista el rey Juan Carlos? El historiador responde

Preguntado en el citado periódico sobre si Juan Carlos I era franquista, Preston responde que "algo que se ha dicho muchísimo es que Juan Carlos nunca permitía que nadie hablara mal de Franco en su Presencia".

"En la primera versión de la biografía que hice de él no quise entrevistarle, porque sabía que podía influirme, con la simpatía arrolladora que tenía. Cuando salió del libro, lo leyó, le gustó, y me invitó a comer. Fue casi un día entero, y resultó fantástico", ha desvelado.

"Me hablaba de Franco, no de un modo crítico, pero sí con humor. Es decir, no fue un franquista convencido. ¿Era demócrata? No lo sé, pero sí era muy consciente de que si no ayudaba a crear un régimen democrático en España, la Monarquía no iba a sobrevivir", ha añadido.

"No tenía opción, pero a Franco le trató siempre con gran respeto, incluso después de su muerte, trató a su mujer y a su hija con gran respeto", ha concluido.