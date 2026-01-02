El humorista Manolo Sarria se confiesa y cuenta cómo fue trabajar en 'El Hormiguero' con Pablo Motos

Volvía de la playa con su mujer cuando miró el móvil y vio que le llamaba Pablo Motos. Le sorprendió. Según cuenta, en El Hormiguero no se puede esperar a que llegue tu turno, porque en cualquier momento puede surgir un problema y alguien tiene que salir de golpe. Así empieza Manolo Sarria a explicar cómo fue su experiencia en el programa.

El humorista, histórico del Dúo Sacapuntas, lo relata en un fragmento de entrevista que se ha viralizado en TikTok como adelanto de una charla más larga. En ese cebo explica la dinámica interna del formato y deja claro que allí no hay turnos sagrados ni tiempos muertos. “Tú no puedes esperar a cuando a ti te toque”, afirma, porque en un momento dado puede pasar cualquier cosa y el plan cambia.

Ese cambio tiene nombre propio dentro del programa. El pinadillo, la escaleta, manda. Si algo se cae porque “había un problema en que hacían”, la decisión es inmediata. “Bueno, pues estamos con el amigo Manolo Sarria”, y no hay más. “Tú tienes que salir del tirón”, resume, describiendo un ritmo que obliga a estar atento desde que pones un pie en el plató.

El vídeo intercala su relato con imágenes de archivo de Sarria en El Hormiguero, incluido uno de esos momentos de humor desatado que forman parte de su repertorio, cuando grita “¡A nosotros nos va a decir usted cómo está la noche…!”. La escena sirve para ilustrar lo que él mismo explica después, que es un programa en el que hay que estar “muy despierto y muy activo”, porque no sabes en qué momento vas a salir. O si vas a salir.

El fragmento se corta justo cuando el entrevistador le lanza la última pregunta. “Si tuvieras que resumir tu vivencia en El Hormiguero en una palabra, ¿cuál sería?”. Sarria empieza a responder, “Pues mira, te diría que…”, y el vídeo se detiene en seco. Pantalla en blanco y negro y la palabra en el aire. El cebo está hecho. Para escuchar el resto, toca ir a la entrevista completa.