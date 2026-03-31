El investigador José Sarria, hermano de Manolo Sarria, deja un dato para esculpir en piedra a aquellos que añoran el franquismo

El investigador, poeta y crítico literario José Sarria ha dejado un claro mensaje en su perfil de Facebook dirigido a todos aquellos que añoran la dictadura que, según los datos del último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), no son pocos.

Hace 50 años de la muerte del dictador pero parece que está más presente que nunca, sobre todo en las nuevas generaciones. Según resalta el estudio, para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", mientras que para el 65,5% fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

De este mismo CIS, de octubre de 2025, salió otro dato alarmante: un 17,3% de los españoles considera que la democracia es "peor o mucho peor" que los años de la dictadura franquista.

Jóvenes y cada vez más franquistas

En los jóvenes esto es aún más grave: este CIS reveló que dos de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo. Algo preocupante porque, evidentemente, es una época que no vivieron y cuya opinión ha sido formada después.

Para todos estos tienen un mensaje José Sarria, hermano del humorista Manolo Sarria, que ha dado un dato absolutamente demoledor: "Mira si se vivía bien con Franco que dos millones de españoles se tuvieron que ir a trabajar a Alemania, Francia o Suiza".

Un mensaje que ha publicado en su página de Facebook y que tiene casi 10.000 comentarios, más de 9.000 'me gusta' y se ha compartido casi 2.000 veces. Todo un éxito en la red social de Mark Zuckerberg.

La publicación se ha llenado de comentarios donde muchos otros ciudadanos de España han contado cómo fueron esos años en el exilio para escapar de los peligros de la sangrienta dictadura de Franco.

Sarria, coautor de la antología de poesía andaluza contemporánea, Poesía Andaluza en Libertad. Una aproximación antológica a los poetas andaluces del último cuarto de siglo, ha querido expresar con este mensaje que la dictadura, además de dolor y sufrimiento, causó también un importante exilio de españoles cuyo único pecado era pensar distinto.