El llamamiento de un camarero ante lo que los clientes hacen con los azucarillos provoca encendidas respuestas

Un camarero se ha mostrado indignado con la costumbre que tienen muchos clientes de llevarse a casa el sobre del azúcar, de la mantequilla o de la mermelada si no lo utilizan en el bar. Y al dar su opinión ha provocado una avalancha de reacciones.

"Abro otro debate: no me seáis cutres y miserables. El tema de los azucarillos, mantequilla, mermeladas. Si ponemos dos azucarillos y sólo os tomáis uno, no seáis cutres de meteros el azucarillo en el bolso, en el bolsillo", reclama.

"Porque es que sólo os falta coger un churro, metéroslo en el bolso, que os va a reventar en el bolso. Un azúcar vale miseria. ¿Para qué narices la lleváis? Y luego el tema este me hace gracia", prosigue.

"¿Quién se lleva una mantequilla y una mermelada? Si yo pongo dos mermeladas o dos mantequillas... Yo sé que con una te llega para las tostadas y ponemos dos por si hay alguien a quien le gusta ponerse más cantidad. Pero si sobra... Cuando yo sólo recojo vacías una y una y veo que os habéis llevado la otra... por favor, un poquito de ser menos miserable, creo yo", insiste.

En los comentarios son muchos los que se han mostrado indignados con esa opinión y subrayan que, si lo han pagado, están en todo su derecho de hacer lo que quieran.

"Si lo pagamos y no lo tomamos, nos lo llevamos. Y te lo dice una hostalera", afirma una usuaria. Otro sigue en esa misma línea: "Yo soy de tomarme infusiones que es una bolsita, agua de la máquina y cobráis casi 2€. Pero por favor si con eso ya casi pagáis la caja de infusiones. Como para no llevarme el azúcar y la galletitas".

Otros cuentan sus experiencias en bares: "Una cosita, yo siempre desayuno tostada con mantequilla (sin mermelada) y casi siempre me ponen una. Y yo necesito dos, pues siempre me la cobran aparte. ¿Eso no es cutre?".