El mail que ha recibido un profesor de un padre es TE-LA: muchos se preguntan cómo se ha llegado a esto

Numerosas cuentas con muchos seguidores en X (antes Twitter) se han hecho eco de una publicación de @Maestrodecolegio donde expone tres correos electrónicos que unos padres le han mandado sobre sus hijos.

Una de las reflexiones más recurrentes es la de cuándo y cómo se ha llegado a este nivel de sobreprotección con los menores cuando están en la escuela. En el primer correo el padre o madre en cuestión le pide al docente adelantar el recreo a las 10:30 —es a las 11:00— porque su hijo tiene hambre a esa hora: "No quiero que pase hambre, gracias".

Otro le pide al profesor que no use para corregir los exámenes un bolígrafo de color rojo porque "es un color muy agresivo y le genera ansiedad": "Podría corregir en rosa pastel o verde agua?".

Y el último directamente le pide que le suba la nota a su hija porque le puso un 5 y se quedó triste: "Como su felicidad es lo más importante para mi, le pido que le suba la nota. Gracias".

La cuenta @elojoquetodolv, que ha publicado el vídeo, ha querido sumarse a estos mensajes recordando uno de cuando era docente: "Tenía a un niño con mucha mala leche al que teníamos que controlar porque pegaba (a moerte) a sus compañeros. Los padres pidieron una reunión conmigo para informarme de que ellos educaban al niño con un método (no me acuerdo del nombre) en el que NUNCA le decían que NO. Y me pedían (con un tono de obligar) que yo lo respetara y lo implementara con su hijo, el niño con el que si te descuidabas, levantaba la silla para darle en la cabeza del primero que pillase. Fue una reunión divertida".