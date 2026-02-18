El "Máster del Jamón" ya es oficial: el BOE confirma la creación del título de especialista en corte y cata

No todo el mundo sabe cortar jamón de forma correcta. De hecho, para muchos, se trata de todo un arte. Por ello, no es de extrañar que esta habilidad cuente desde ahora con un reconocimiento oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Y es que, tal y como han informado a través de un real decreto que entrará en vigor a inicios de marzo, el sistema educativo español contará con un curso de especialización de Formación Profesional de grado medio en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, que dispondrá de validez en todo el territorio nacional.

Esta nueva titulación, según recoge el BOE, cuenta con una duración de 300 horas y está dirigida a aquellos que ya cuentan con un título de FP relacionado con la cocina, la restauración o la comercialización de productos alimentarios.

Abarca actividades como el corte a cuchillo, el loncheado, el deshuesado cuando sea necesario, la cata del producto y su presentación en diferentes tipos de servicio o evento, respetando la normativa de seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales.

Respecto al programa formativo, este se centra en dos módulos principales: uno dedicado al corte y loncheado de jamón y paleta curados y otro centrado en la cata y el análisis sensorial. Ambos cuentan con una duración de 75 horas lectivas y se completan con un periodo de formación en empresa.

Aquellos que superen con éxito todos los módulos obtendrán el título oficial de especialista, el cual les permitirá trabajar como cortador profesional, catador, maestro jamonero o experto en jamones y embutidos, tanto por cuenta propia como en empresas.

Algunas de las funciones y competencias de este perfil serán ofrecer asesoramiento a los establecimientos en la selección y conservación de jamones, organizar servicios de corte en eventos y fiestas, realizar catas profesionales y supervisar actividades relacionadas con estos productos, entre algunos ejemplos.

El real decreto entrará en vigor veinte días después de su publicación (es decir, sobre marzo) momento a partir del cual las comunidades autónomas podrán comenzar a implementar este nuevo curso en los centros de Formación Profesional.

Trucos para cortar jamón

Cortar el jamón de forma correcta no solo ayuda a evitar desperdicios, sino que también mejora el sabor del producto. Algunos de los principales consejos para cortar este embutido según el especialista José Jara son: