El periódico de referencia en Irlanda habla de Sánchez de una forma que igual amarga los Reyes a más de uno

El periódico más importante de Irlanda, The Irish Times, fundado el 29 de marzo de 1859 por Mayor Lawrence E. Knox y que se ha convertido en uno de los medios de referencia del país, con 143.000 suscriptores digitales, ha publicado un análisis sobre Pedro Sánchez que a más de uno le va a amargar el Día de los Reyes Magos.

En el artículo, escrito por el periodista Guy Hedgecoe desde Madrid, destacan que "el primer ministro socialista de España ha sido uno de los críticos más abiertos de Israel en Europa desde el estallido del conflicto en Gaza en 2023".

El citado medio reconoce que su postura "ha enojado a Tel Aviv y ha generado acusaciones de cinismo de sus críticos", pero "ha impulsado la presencia de Sánchez en el escenario internacional mientras lucha con las crisis en su país".

Se han hecho eco de las palabras que Sánchez pronunció en diciembre junto al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás. "Estimado presidente, España está comprometida con la causa palestina y parte de ese compromiso reside en nuestra capacidad de movilizar al resto de la comunidad internacional", razonó.

Desde The Irish Times han recordado que la postura de Sánchez se ha ido acentuando "a medida que continuaba la crisis de Gaza". "En septiembre de este año, tras denunciar las acciones de Israel como genocidio, se pronunció en apoyo a los manifestantes que habían estado interrumpiendo la Vuelta a España en protesta por la participación de un equipo israelí. La etapa final del evento, en Madrid, fue suspendida en medio de escenas caóticas", ha contado el citado medio.

El 'no' de España a Eurovisión

Precisamente, el prestigioso medio irlandés se ha hecho eco de la decisión de la cadena pública RTVE de no participar en Eurovisión tras el 'sí' de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel.

Aseguran que el líder del Ejecutivo abogó antes en tratar a Israel al margen y la decisión de RTVE fue "en protesta por la participación del país en el certamen". "España también ha impuesto un embargo de armas contra Israel, aunque algunos sectores de la izquierda han señalado lagunas en dicha medida", ha detallado.

Paco Camas, responsable de opinión pública en España de la encuestadora Ipsos, ha hablado con The Irish Times, y ha destacado que este tema le ayuda a "mantener a su electorado de su lado". "Le permite alejarse de la política nacional, encontrar otros debates alejados de los temas que le son desfavorables en este momento", ha explicado.

Después de lo ocurrido con Santos Cerdán, "confidente de Sánchez" tras las revelaciones sobre una "trama de sobornos presuntamente supervisada" por su ex número tres, las acusaciones de agresión sexual de varios cargos del PSOE y los juicios a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, el citado medio ha reconocido que su papel internacional le está sirviendo para tener un "respiro".

"Una de las virtudes que más se atribuyen a Sánchez es su imagen internacional. Tradicionalmente, España ha estado un poco por detrás de otros países o de la posición institucional europea; no ha tenido una voz fuerte y clara que la diferencie. Pero en política exterior, este Gobierno ha intentado tener voz propia", ha explicado Camas.