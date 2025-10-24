Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El PP dice que "en España hay más marroquíes que asturianos" e Iñaki López verbaliza algo que muchos han pensado
El PP dice que "en España hay más marroquíes que asturianos" e Iñaki López verbaliza algo que muchos han pensado

La inmigración, de nuevo en el centro del debate. 

El periodista Iñaki López, presentador de 'Más Vale Tarde', en La Sexta.GETTY

El periodista Iñaki López, uno de los rostros más conocidos de la televisión en España y presentador del programa Más Vale Tarde, de las tardes de La Sexta, ha respondido de forma contundente a un miembro del PP que había afirmado que "en España hay más marroquíes que asturianos".

Fue el diputado del PP en la Asamblea de Madrid Rafael Núñez Huesca quien hizo esa afirmación. "Vamos a empezar con una serie de datos, de números desnudos que no admiten discusión porque son objetivos: casi 10 millones de residentes en España nacieron en el extranjero, eso significa que casi el 20% de la población en España ha nacido fuera de España", empezó dejando claro.

"En los últimos cuatro años han llegado a nuestro país 1.500.000 de nuevos inmigrantes, mientras la población de origen nacional disminuye de manera constante. En España hay más marroquíes que asturianos. Esto puede que disguste a mucha gente, puede que entusiasma a mucha otra gente, pero es un dato objetivo: hay en España hay más marroquíes que asturianos", insistió.

En opinión de Núñez, "España vive una transformación demográfica profunda, seguramente inédita a lo largo de su historia, y esto está teniendo un impacto importante en los equilibrios sociales, culturales, de muchos barrios y ciudades: "No en vano, la inmigración ha pasado de ser el undécimo problema para los españoles a ser el segundo. El Gobierno de Sánchez ha perdido el control de la inmigración". 

La preocupación de los españoles, según el CIS

Esos datos los refleja, efectivamente, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre de 2025, según el cual el principal problema del país era la vivienda, mencionada por el 30,4% de los encuestados. Pero hay más: el segundo fue la inmigración, que mencionaron un 20,7% de los españoles, por encima, aunque por muy poco, del 16,9% que apuntaron al "mal comportamiento de los políticos".

Tras las palabras del diputado del PP, Iñaki López ha respondido tajante: "Lo que no cabe es un tonto más".

Por otro lado, la prensa extranjera ha apuntado en los últimos meses en repetidas ocasiones a que la inmigración es precisamente uno de los motores del crecimiento económico de España.

'The Economist': la inmigración como motor

Sin ir más lejos, The Economist destacó en un artículo que "las empresas españolas prosperan mientras las grandes economías europeas se estancan" y señaló dos causas principales por las que, a su juicio, eso es así.

"La energía barata y la alta inmigración son los motores del éxito", se aseguraba en el artículo, que apuntaba a que en Madrid hay "un estado de ánimo alegre y entusiasta" en contraste "con la ansiedad que se respira en Berlín o París".

