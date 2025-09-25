El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
José Pablo López se las ha tenido con un diputado de la formación de Abascal.
José Pablo López ha tenido un tenso encontronazo con Vox y con el PP en una comisión mixta en el Congreso de los Diputados, donde ambos partidos han acusado a la cadena pública de estar al servicio de Pedro Sánchez.
En respuesta a Vox, el presidente de la corporación ha sacado dos fotos de dos platós: el de uno de un programa de TVE, concretamente Directo al grano, de Marta Flich y Gonzalo Miró, y otro de un programa de Telemadrid.
En el de TVE hay cuatro tertulianos, dos con ideología progresista y dos más conservadora. Por su parte, en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, no hay ningún tertuliano progresista, todos son conservadores.