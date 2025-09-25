Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid

José Pablo López se las ha tenido con un diputado de la formación de Abascal. 

José Pablo López en el CongresoCONGRESO

José Pablo López ha tenido un tenso encontronazo con Vox y con el PP en una comisión mixta en el Congreso de los Diputados, donde ambos partidos han acusado a la cadena pública de estar al servicio de Pedro Sánchez. 

En respuesta a Vox, el presidente de la corporación ha sacado dos fotos de dos platós: el de uno de un programa de TVE, concretamente Directo al grano, de Marta Flich y Gonzalo Miró, y otro de un programa de Telemadrid. 

En el de TVE hay cuatro tertulianos, dos con ideología progresista y dos más conservadora. Por su parte, en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, no hay ningún tertuliano progresista, todos son conservadores. 

