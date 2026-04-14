El plazo de la regularización extraordinaria comenzará con una huelga en las oficinas de Extranjería: así afectará al proceso

El Gobierno ya lo ha confirmado. La regularización extraordinaria de más de medio millón de personas que residen en España sin papeles en regla comenzará de forma inminente. El BOE publicará el real decreto este miércoles 15, por lo que su entrada en vigor será este jueves 16, momento en el que los interesados podrán iniciar sus trámites de forma telemática. Los trámites presenciales, desde el lunes 20 de abril.

Es para ese 20 de abril justo cuando el sindicato CCOO ha convocado una huelga en todas las oficinas de Extranjería. Estas oficinas dependen del Ministerio de Política Territorial y serán una de las primeras líneas en las que muchos inmigrantes entrarán en contacto con la Administración para regularizarse. Sin embargo, es plausible que a pesar de la elevada demanda muchos se encuentren con oficinas medio vacías.

La central sindical ha justificado esta convocatoria de huelga en demandas como la equiparación salarial y el reconocimiento efectivo de la productividad, la creación de puestos de atención al público en jornada continua y más formación a los empleados. Además, se pide una revisión profunda de la relación de puestos de trabajo.

La noticia ha llamado la atención en rostros conocidos de Podemos, uno de los partidos que ha logrado impulsar la regularización extraordinaria de inmigrantes en sus negociaciones con el PSOE. Pablo Echenique, exportavoz parlamentario de la formación morada, ha recordado en redes sociales que los motivos de este paro laboral son justos. Pero el momento no es el mejor.

"Aunque las reivindicaciones son justas, los plazos cortos que afectan al proceso hacen que cualquier contratiempo pueda hacerlo descarrilar", ha escrito el exdiputado. La mayor preocupación tanto para los distintos grupos políticos que apoyan esta regularización como para los propios inmigrantes que esperan regularizarse es la estrechez de los plazos.

Isa Serra, eurodiputada también de Podemos, se ha pronunciado al respecto por la misma vía. Lo ha hecho en términos más ásperos: "Increíble. No ha habido tiempo antes para hacer huelga en las oficinas de Extranjería ni durante los últimos 14 años para convocar una huelga general por la vivienda. CCOO convoca justo cuando la vida de cientos de miles de trabajadores migrantes dependen de la regularización".

Cómo afectará la huelga a la regularización extraordinaria

La preocupación de muchas personas reside en que unas oficinas de Extranjería a medio gas precisamente el primer día en el que se iniciará el plazo para regularizarse puede hacer que el proceso acabe dejando a gente fuera. La vocación del Gobierno es atender a más de medio millón de personas y se estima que el procedimiento podría beneficiar a cerca de 750.000 personas.

Ha sido la propia ministra de Migraciones, Elma Saiz, la que ha tratado de llamar a la calma en la mañana de este martes, antes de que comenzara la reunión del Consejo de Ministros que aprobaría formalmente esta regularización. En una entrevista con la Cadena Ser, Saiz ha detallado que el Gobierno cuenta con todos los medios para que este proceso se cumpla en plazo y que se han reforzado plantillas.

Además, la ministra Saiz ha enfatizado que hay "más de 3.200 entidades que tienen presencia en todo el país que pueden asesorar en materia de extranjería sobre los trámites a seguir". Para ello la Administración incluirá toda la información en manuales. "Hay muchas personas interesadas en desinformar. A parte de esos intereses políticos de algunos, hay bulos, por lo que pido que la información sea contrastada", ha advertido.