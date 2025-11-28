El principal periódico económico de Francia, atónito con lo que pasa en España: en Génova 13 van a empezar mal el finde

El diario francés The Echos, el principal periódico económico de Francia, ha dedicado un artículo a analizar la anomalía que vive España después de tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

"En piloto automático": sin presupuesto durante tres años, España marcha de maravilla, reza el enunciado del texto del citado medio, donde analizan cómo el país, a pesar de no aprobar sus cuentas, registra "un sólido crecimiento y avance hacia el reequilibrio de las finanzas públicas".

Explica el citado medio que "la falta de presupuesto no ha impedido el funcionamiento del reino" y que la legislación española "permite al poder ejecutivo renovar automáticamente el marco fiscal general año tras año" por lo que, todo apunta, en 2026 tampoco habrá presupuestos.

"Con o sin presupuesto, España se consolida como la economía más dinámica de la eurozona, mientras que Francia y Alemania atraviesan dificultades. El crecimiento alcanzará el 2,9% del PIB este año, impulsado por el dinamismo del turismo, las exportaciones y el consumo", prosigue el texto, firmado por Cécile Thibaud.

Mejor que Alemania

Señala el artículo que, además, "se prevé que el déficit se reduzca al 2,5% del PIB. Esta cifra es inferior al 3,1% proyectado en Alemania, un indicador significativo".

Participa en el artículo el economista Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, que dice que en realidad España sí tiene presupuestos porque se porque se prorrogan y son plenamente funcionales ya que "cubre todas las áreas principales de las finanzas públicas".

"Y nos encontramos en un contexto de crecimiento donde la recaudación fiscal está aumentando, lo que explica buena parte de la reducción del déficit. Casi se podría decir que el país funciona mejor sin presupuesto, ya que esto frena la tentación de un gasto público desmedido", se recoge en el medio francés.

Finalmente, The Echos explica que los fondos de recuperación tras la pandemia han colocado a España en esta situación ya que España, junto con Italia, son dos de los países más beneficiados.

"Funciona como una especie de presupuesto complementario y desempeña un papel crucial en la innovación y la modernización de infraestructuras, así como en el significativo aumento del gasto en defensa", dice en el texto el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de IE University