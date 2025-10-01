Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El príncipe Guillermo recuerda a Isabel II y Felipe: "Windsor ya no es lo mismo"
Virales

Virales

El príncipe Guillermo recuerda a Isabel II y Felipe: "Windsor ya no es lo mismo"

Ha ocurrido durante una entrevista con el actor canadiense Eugene Levy.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
El príncipe Guillermo, heredero al trono, y su hermano Harry durante el cortejo que ha trasladado a la reina Isabel II hasta la abadía de Westminster.MARCO BERTORELLO via AFP via Getty Images

El príncipe Guillermo ha reconocido que echa de menos a su abuela, la reina Isabel II, y a su abuelo, el príncipe Felipe, durante una entrevista con el actor canadiense Eugene Levy, grabada en el castillo de Windsor para el programa Eugene Levy, el antiviajero, que se estrenará el 3 de octubre en Apple TV+.

En un fragmento adelantado por la plataforma, el heredero al trono británico responde cuando Levy le pregunta si extraña a Isabel II: "Sí, de hecho sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo".

"Ha habido bastantes cambios. Así que piensas en que ellos ya no están aquí más, particularmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella, le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo en este sitio", ha afirmado. También señala que intenta mostrar el castillo al actor "de la manera en la que ella (Isabel II) hubiera querido".

Isabel II falleció en septiembre de 2022 a los 96 años, tras más de siete décadas de reinado, lo que la convirtió en la monarca más longeva de la historia británica. Windsor fue una de sus residencias favoritas y albergó muchas de sus actividades privadas, incluyendo la cría de caballos, una de sus aficiones favoritas. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

En otro extracto del programa difundido en redes sociales, el príncipe también se refiere a los problemas de salud que han afectado a su familia en los últimos meses, concretamente los diagnósticos de cáncer de su padre, el rey Carlos III, y de su esposa, la princesa Catalina. "Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos", afirma.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí rodeada de la historia y belleza de Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid, ciudad que nunca duerme. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 