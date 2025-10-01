El príncipe Guillermo recuerda a Isabel II y Felipe: "Windsor ya no es lo mismo"

El príncipe Guillermo, heredero al trono, y su hermano Harry durante el cortejo que ha trasladado a la reina Isabel II hasta la abadía de Westminster.

El príncipe Guillermo ha reconocido que echa de menos a su abuela, la reina Isabel II, y a su abuelo, el príncipe Felipe, durante una entrevista con el actor canadiense Eugene Levy, grabada en el castillo de Windsor para el programa Eugene Levy, el antiviajero, que se estrenará el 3 de octubre en Apple TV+.

En un fragmento adelantado por la plataforma, el heredero al trono británico responde cuando Levy le pregunta si extraña a Isabel II: "Sí, de hecho sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo".

"Ha habido bastantes cambios. Así que piensas en que ellos ya no están aquí más, particularmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella, le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo en este sitio", ha afirmado. También señala que intenta mostrar el castillo al actor "de la manera en la que ella (Isabel II) hubiera querido".

Isabel II falleció en septiembre de 2022 a los 96 años, tras más de siete décadas de reinado, lo que la convirtió en la monarca más longeva de la historia británica. Windsor fue una de sus residencias favoritas y albergó muchas de sus actividades privadas, incluyendo la cría de caballos, una de sus aficiones favoritas.

En otro extracto del programa difundido en redes sociales, el príncipe también se refiere a los problemas de salud que han afectado a su familia en los últimos meses, concretamente los diagnósticos de cáncer de su padre, el rey Carlos III, y de su esposa, la princesa Catalina. "Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida también nos pone a prueba y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos", afirma.