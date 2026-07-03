Una experta en comunicación no verbal señala que lo que hace Juanma Moreno con las manos en este momento lo dice TODO: "Revelador"

Juanma Moreno cede ante la "prioridad nacional "de Vox y se convierte en el nuevo presidente de la Junta de Andalucía tras llegar a un acuerdo con los ultraderechistas, a quienes Moreno ha cedido una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, ocupada por el propio Gavira.

Al ya presidente andaluz se le veía relajado y con una sonrisa. De hecho, durante la comparecencia ante los medios para anunciar el acuerdo, llegó a bromear con Gavira. Tras casi un cuarto de hora respondiendo preguntas de los periodistas, Juanma Moreno se cansó, se giró al de Vox y espetó: "Bueno, habla tú, Manolo, que estás aquí echando el tiempo".

"No sabe na', ha aprendido rápido, ha aprendido rápido, llevo un cuarto de hora aquí ya...", añade justo después, provocando la risa de los presentes durante unos segundos, así como la del propio Gavira.

Sin embargo, una de las expertas en protocolo y comunicación no verbal más prestigiosas de España, Patrycia Centeno, siempre al pie de la actualidad para poner la lupa en detalles que a simple vista no se ven, ya sea por un gesto, la forma de vestir, etc.

Según cuenta Centeno en un tuit de la red social X (@PoliticayModa), son las posturas de las manos las que dicen mucho más que sus palabras: "La postura (manos esposadas) de Juanma Moreno para explicar su pacto con Vox es más reveladora y sincera que toda la retahíla de justificaciones que le habían preparado sus asesores".

Es una forma de explicar que no le ha quedado otra opción que pactar con los ultraderechistas, a pesar de decir en el pasado que no lo iba a hacer, para ser investido y evitar la repetición de elecciones andaluzas.

Por parte de Juanma Moreno, el acuerdo lo considera "contundente, potente, minucioso, sereno y sensato", cuyas medidas son para generar "progreso" y "bienestar" y, sobre todo, para hacer "reformas".