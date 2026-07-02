Juan Carlos Rivero ve lo que lleva puesto Lamine Yamal y suelta un comentario que genera revuelo: "Le falta un abrigo de piel con flecos"

España vuelve al ruedo y se enfrentará este jueves a las 21:00 —hora española y en TVE— a Austria en la primera eliminatoria de este mundial de Estados Unidos, México y Canadá que, de momento, ya ha dado una sorpresa: la eliminación de Alemania en los penaltis con Paraguay.

Ahora, la selección de Luis de la Fuente tiene ante sí el reto de ganar a una rocosa Austria y lo hará con un once inicial que ya ha probado antes: Unai Simón en portería; en defensa estará Laporte, Cubarsí, Cucurella y Pedro Porro; en el centro del campo Pedri, Rodri y Olmo y en la delantera Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

Antes del encuentro Lamine Yamal ha puesto la nota de color a la Selección y ha aparecido con un gran medallón, con una gorra y con gafas de sol. Un atuendo acorde a sus 19 años y a su forma de vestir.

Al ver esto, el presentador de RTVE y comentarista de los partidos de España en el Mundial, Juan Carlos Rivero, ha dejado un mensaje en pleno directo que ha llamado la atención en redes sociales.

"Le falta un abrigo de piel"

"Le falta un abrigo de piel y con flecos", ha espetado en directo Juan Carlos Rivero. Un mensaje que ha dejado alguna que otra reacción en redes sociales, donde lo han acusado de madridista por la frase.

"Qué daño está haciendo la cantera del Barça al madridismo sociológico. Luego llorarán si ganamos el Mundial", ha dicho un usuario con algún que otro mensaje más poco apropiado del comentario del periodista.

"Lamine, tremendo medallón, la gorra, él sabe que lo van a grabar, que le van a mirar", ha dicho también Vero Boquete, compañera de retransmisión de Rivero. Mario Suárez, exfutbolista del Atlético de Madrid y otro de los comentaristas de TVE, ha reaccionado de la misma manera: "¡Tremendo medallón!".