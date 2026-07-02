Llama la atención lo que Lamine Yamal lleva en el cuello al llegar al estadio del España-Austria

España se presenta en el SoFi Stadium con el objetivo de pasar a octavos de final, donde le esperarían Portugal o Croacia en caso de ganar el partido ante la Austria de Marcel Sabitzer, que se jugará a las 21:00 horas.

En torno a las 19:40, el autobús de la selección española ha llegado al estadio, ante la expectación de los aficionados y de los medios de comunicación. Las cámaras no han dudado ni un segundo en enfocar a la estrella de España: Lamine Yamal. El extremo español es conocido por sus accesorios grandes y, a menudo, extravagantes, y esta vez no ha decepcionado.

Como el resto de sus compañeros, Lamine vestía con el chándal oficial de la selección española, pero, a diferencia de los demás, ha aparecido con una gorra negra con detalles blancos. Lo que más ha llamado la atención ha sido un medallón enorme.

"¡Vaya medallón!"

Llevaba en el cuello una cadena ancha rematada con un gran medallón de color blanco y dorado, del que no se ha podido distinguir el dibujo o la inscripción que había en su pecho. En las redes sociales de RTVE se han hecho eco y comentan que: "Esperemos que esa medalla acabe siendo de oro el 19 de julio".

Tal era la sorpresa por el medallón que incluso la exfutbolista y comentarista de RTVE en el Mundial, Vero Boquete, pronunciaba: "Lamine, tremendo medallón, la gorra, él sabe que lo van a grabar, que le van a mirar". Mario Suárez, exfutbolista del Atlético de Madrid, reaccionaba de la misma manera: "¡Tremendo medallón!".

Más tarde, en los micrófonos de TVE aparecía Pedri, que hacía un pequeño análisis antes de entrar en el vestuario y prepararse para calentar: "Creo que es una competición distinta a las demás, con ganas de que llegue el partido; empieza lo bueno y con ganas de demostrar lo que podemos hacer".

Preguntado sobre el partido y sobre que Dani Olmo conoce a varios de los jugadores austríacos, el centrocampista canario comentaba: "Olmo conoce a muchas selecciones, va a ser un partido difícil, no nos van a regalar nada, pero sé que estamos preparados para dominar".

La alineación de Luis de la Fuente es la misma que la que sacó en el segundo partido de la fase de grupos contra Arabia Saudí: las dos novedades son Dani Olmo y Pedro Porro. Esta es la alineación inicial de España frente a Austria: