El ruido tras lo que ha pasado en medio del sorteo se cuela en todas las televisiones: esta es la explicación 

Eran las 10.38 de la mañana de este 22 de diciembre y en el Teatro Real de Madrid los aplausos y los gritos se han escuchado por toda España. Han robado el protagonismo a los niños de San Ildefonso y se han convertido por unos segundos en los reyes del Sorteo de la Lotería de Navidad.

De hecho, el ruido se ha colado por los micrófonos de TVE y durante unos segundos han acaparado la atención hasta de las propias presentadoras, Blanca Benlloch y Sandra Daviu, que han comentado lo que estaba pasando.

Mientras las niñas Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco estaban cantando los números y justo acababan de sacar el primer quinto premio, el 23.112, que ha salido en el primer alambre de la quinta tabla a las 10.34.

A los pocos minutos de conocerse ese número es cuando se ha producido un gran alboroto, silbidos y aplausos en el Teatro Real. "Revolución en el patio de butacas y es que ha podido tocar algo", han afirmado desde la televisión, mientras toda la prensa rodeaba al supuesto agraciado.

Minutos después han hablado con esa persona, que se llama Miguel Ángel y que ha confesado en los micrófonos de RTVE que llevaba más de 30 décimos: "Cuando he escuchado he dicho me suena, he mirado en el móvil y es el que tenía. Es un quinto premio".

Además de ese quinto premio, ambas niñas han seguido cantando y han sido las encargadas de cantar el Gordo de la Navidad. Ha sido el número 79432 el agraciado con esos 4 millones de euros, que ha salido a las 10.44 en el tercer alambre de la cuarta tabla. Los afortunados que hayan comprado un décimo de ese número han sido premiados con 400.000 euros brutos (328.000 euros netos una vez descontados los impuestos para Hacienda).