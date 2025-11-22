Elisenda Roca, la voz de 'Saber y Ganar', se corona con este escueto mensaje sobre Franco y el franquismo

La presentadora, periodista y escritora Elisenda Roca, voz del popular programa de TVE que conduce el legendario presentador Jordi Hurtado, Saber y ganar, ha publicado un escueto tuit con el que ha dejado bastante claro a aquellos que siguen hablando de Francisco Franco y el franquismo.

El mensaje lo ha compartido el mismo día en el que se cumplía el 50 aniversario del fallecimiento del dictador español y que, por otro lado, el Tribunal Supremo condenaba al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Y aunque no ha hecho referencia ni ha dicho nada sobre el 19% de los jóvenes que añora el franquismo, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de octubre, sí ha dejado clara su opinión sobre el dictador y la etapa de la dictadura.

"Franco murió en 1975. El franquismo, no", ha resumido en muy pocas palabras, en un tuit que, publicado 50 años después de la muerte del dictador, no ha dejado de compartirse. Con más de 4.000 me gusta.

El diario británico The Telegraph también ha hecho un extenso análisis sobre el 50 aniversario del fin del franquismo y ha asegurado que "medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, los líderes españoles, profundamente polarizados, siguen disputándose los fantasmas de la guerra civil".

Muy parecido al artículo que publicó The New York Times, asegurando que "Franco murió hace 50 años, peor sigue ganando adeptos en España". "Los jóvenes españoles se sienten cada vez más atraídos por el dictador. Inició una autocracia de cuatro décadas, suprimió la libertad de expresión, encarceló a disidentes y reprimió a las minorías lingüísticas y culturales del país", explicó.

"La nostalgia por Franco nunca llegó a desaparecer. La necesidad de compromiso tras la muerte de Franco dejó a muchos de sus seguidores en posiciones de poder", razonó el medio estadounidense.