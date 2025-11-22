Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
'The Telegraph' habla con Ayuso del franquismo y hay algo que no le hará gracia al 19% de los jóvenes que lo alaban
Virales
Virales

'The Telegraph' habla con Ayuso del franquismo y hay algo que no le hará gracia al 19% de los jóvenes que lo alaban

"Los líderes españoles, profundamente polarizados".

Sergio Coto
Sergio Coto
El dictador Francisco Franco, en una imagen de archivo.
El dictador Francisco Franco, en una imagen de archivo.Getty Images

El prestigioso medio británico The Telegraph, fundado por el Coronel Arthur B. Sleigh en junio de 1855 y con más de 733.000 suscriptores digitales hasta diciembre de 2022, ha publicado un extenso artículo con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, en el que ha hablado en unos términos que no gustarán al 19% de los jóvenes que alaban la dictadura.

En concreto, el prestigioso diario ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medio siglo después del fallecimiento del dictador. "Medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, los líderes españoles, profundamente polarizados, siguen disputándose los fantasmas de la guerra civil", ha asegurado al inicio del artículo.

The Telegraph ha justificado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere obligar a la señora Ayuso a que exponga el pasado oculto de su palaciega sede como mazmorra franquista colocando una placa en memoria de las víctimas de la tortura". Tras ello, ha recogido algunas declaraciones de la líder madrileña.

Ayuso ha defendido que Sánchez usa a Franco como "una cortina de humo para ocultar el fracaso de su proyecto político". "Los españoles de hoy quieren mirar hacia el futuro, hacia lo que nos une, y dejar atrás un período pasado de nuestra historia que dividió a esta gran nación", ha señalado.

"Pedro Sánchez no es nadie a menos que utilice su as bajo la manga, Franco, para encubrir su corrupción y todos los escándalos que rodean tanto a su gobierno como al Partido Socialista", ha reiterado la presidenta madrileña al citado medio.

Pese a las palabras de Ayuso, The Telegraph ha destacado que el Gobierno de Sánchez "ha declarado la guerra a ese incómodo silencio sobre cuatro décadas de dictadura y la guerra civil". "En un momento en que el partido de extrema derecha Vox, que ha expresado admiración por Franco, goza de gran popularidad en las encuestas", ha añadido.

Después de hacer un repaso sobre las acciones que ha empleado el Ejecutivo central en los últimos años, el medio británico ha asegurado que también "ha reavivado ecos enterrados del sangriento conflicto entre la república de izquierdas y los fascistas de Franco, en un contexto de polarización política en la España moderna".

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

También ha hablado con Julio Pacheco, el primer represaliado por el franquismo que declaraba ante un juez, que ha acusado a Ayuso de ser una "reaccionaria de extrema derecha" y de negarse a acatar la ley con la declaración de la Real Casa de Correos como "lugar de memoria democrática". "Esto es un comportamiento criminal, una violación de la ley estatal. La historia del PP es la que es; fue fundado por franquistas, y Ayuso es un claro ejemplo de ello", ha recriminado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 