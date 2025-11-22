'The Telegraph' habla con Ayuso del franquismo y hay algo que no le hará gracia al 19% de los jóvenes que lo alaban

El prestigioso medio británico The Telegraph, fundado por el Coronel Arthur B. Sleigh en junio de 1855 y con más de 733.000 suscriptores digitales hasta diciembre de 2022, ha publicado un extenso artículo con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador español Francisco Franco, en el que ha hablado en unos términos que no gustarán al 19% de los jóvenes que alaban la dictadura.

En concreto, el prestigioso diario ha hablado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, medio siglo después del fallecimiento del dictador. "Medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, los líderes españoles, profundamente polarizados, siguen disputándose los fantasmas de la guerra civil", ha asegurado al inicio del artículo.

The Telegraph ha justificado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "quiere obligar a la señora Ayuso a que exponga el pasado oculto de su palaciega sede como mazmorra franquista colocando una placa en memoria de las víctimas de la tortura". Tras ello, ha recogido algunas declaraciones de la líder madrileña.

Ayuso ha defendido que Sánchez usa a Franco como "una cortina de humo para ocultar el fracaso de su proyecto político". "Los españoles de hoy quieren mirar hacia el futuro, hacia lo que nos une, y dejar atrás un período pasado de nuestra historia que dividió a esta gran nación", ha señalado.

"Pedro Sánchez no es nadie a menos que utilice su as bajo la manga, Franco, para encubrir su corrupción y todos los escándalos que rodean tanto a su gobierno como al Partido Socialista", ha reiterado la presidenta madrileña al citado medio.

Pese a las palabras de Ayuso, The Telegraph ha destacado que el Gobierno de Sánchez "ha declarado la guerra a ese incómodo silencio sobre cuatro décadas de dictadura y la guerra civil". "En un momento en que el partido de extrema derecha Vox, que ha expresado admiración por Franco, goza de gran popularidad en las encuestas", ha añadido.

Después de hacer un repaso sobre las acciones que ha empleado el Ejecutivo central en los últimos años, el medio británico ha asegurado que también "ha reavivado ecos enterrados del sangriento conflicto entre la república de izquierdas y los fascistas de Franco, en un contexto de polarización política en la España moderna".

También ha hablado con Julio Pacheco, el primer represaliado por el franquismo que declaraba ante un juez, que ha acusado a Ayuso de ser una "reaccionaria de extrema derecha" y de negarse a acatar la ley con la declaración de la Real Casa de Correos como "lugar de memoria democrática". "Esto es un comportamiento criminal, una violación de la ley estatal. La historia del PP es la que es; fue fundado por franquistas, y Ayuso es un claro ejemplo de ello", ha recriminado.