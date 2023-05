Un diplomático explica por qué muchos holandeses nunca cierran las cortinas y hace flipar a Twitter

El diplomático Dirk Janssen ha provocado miles de reacciones en Twitter al explicar en esa red social por qué muchos holandeses nunca cierran las cortinas en su casa y por qué, de hecho, muchos otros ni siquiera las tienen.

"Muchos holandeses nunca cierran las cortinas. A menudo, ni siquiera tienen cortinas", ha constatado antes de señalar la "explicación más popular": "La tradición del calvinismo insiste en que los ciudadanos honestos no tienen nada que ocultar. Cerrar las cortinas podría indicar lo contrario".

Entre las miles de reacciones que ha provocado (el tuit acumula en unas horas más de 10.000 'me gusta') está la del usuario @DaniRosaTellez, que ha apuntado otra curiosidad: "Me encanta también la teoría de los pequeños pueblos pesqueros para que los vecinos controlaran la vida de las mujeres cuando los maridos estaban en la mar :)".

Otros usuarios han apuntado también otras razones más mundanas por las que los holandeses no tienen demasiada querencia a las cortinas. "Yo creo que también es la falta de luz solar en una parte del año. Debe ser para los que no estamos acostumbrados súper incómodo no tener cortinas", dice un tuitero.

En ese mismo sentido, otro usuario ha señalado: "En mi humilde opinion, pasa en todos los países del norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Alemania, Holanda,etc. ) por la poca luz que reciben en especial en invierno".

"La tratan de disfrutar al máximo y para que reciban luz/sol las plantas que colocan dentro contra las ventanas", ha añadido.