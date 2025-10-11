Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En EEUU tienen una técnica peculiar para que los invitados se vayan a la hora que quieres: en España muchos son fans de la idea
Virales

Virales

En EEUU tienen una técnica peculiar para que los invitados se vayan a la hora que quieres: en España muchos son fans de la idea

"Formas de meter la pata en EEUU".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Varias personas celebrando una fiesta en casa.Getty Images

Uno de los inconvenientes que muchos ven a la hora de invitar a gente a comer o cenar a casa es que a veces la celebración se alarga más de lo que a los anfitriones les gustaría y tienen que acabar soportando que la gente se vaya de su casa a horas intempestivas.

La usuaria de TikTok @mariquilla.terremoto, española que vive en Estados Unidos, ha explicado la técnica que utilizan en la zona donde está ella para solventar ese problema. Y es algo que a muchos españoles les ha parecido una genial idea aunque, eso sí, brusca. 

"¿Alguna vez habéis estado celebrando algo con comida, en una mesa y de repente todo el mundo se ha levantado y os ha dejado allí solos? ¡A mí me ha pasado! Formas de meter la pata en EEUU", empieza diciendo la usuaria.

"La primera vez que invitaron a mi peque a un cumpleaños, nos mandaron una invitación que decía que la celebración empezaba a las 11.00. Que eso es otra cosa, aquí a veces los cumpleaños son tempranísimo, pero allá donde fueres haz lo que vieres", relata.

"Nosotros fuimos al cumpleaños, nos lo estamos pasando súper bien, estábamos tipo película americana, en el patio de atrás de la casa, con la barbacoa, nuestras alitas de pollo... súper bien, muy divertido. Pero, de repente, a la una de la tarde, la gente una tras otra, todos de golpe, empezaron a irse. Le daban las gracias a la anfitriona", cuenta.

Ellos, en cambio, se quedaron "allí en la mesa plantados", comiendo alitas de pollo, confusos y sin saber qué hacer. 

"Me quedé totalmente bloqueada. Y me explicaron que es que en la zona en la que nosotros estamos, en Massachusetts, es bastante normal cuando uno hace una celebración, un evento, incluso una comida con amigos, tú pones una hora de inicio y una hora de fin", explica.

"Que yo no digo que eso no esté bien pensados porque verdaderamente así las cosas no se alargan, pero yo pensando en las celebraciones con mis amigos a mí no se me ocurre en Sevilla decirle a mis amigos: venid a comer a las 15.00 y os vais a las 17.00. Me resultaría súper brusco y súper extraño", admite. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 