En Italia destacan lo que muchos españoles han hecho nada más ver las fotos de Leonor en bikini

La revista italiana Fanpage ha dedicado un amplio artículo a analizar la polémica por las fotos de la princesa Leonor en bikini en Uruguay que ha publicado la revista Diez Minutos.

Según destaca el texto, muchos españoles han criticado a la revista por publicar esas imágenes. Afirma, además, que aunque la Casa Real no se ha pronunciado sobre el asunto, muchos españoles "no han dudado en hacerlo en su nombre".

"Son muchos los comentarios sobre el post de la revista española que publicó la foto en bikini de Leonor en la portada. Quizás por eso la cuenta del semanario los restringió. Los mensajes dicen: 'Es una chica normal, puede disfrutar de un baño en el mar', '¿Ya ni siquiera podemos ir a la playa?' o ' Tiene todo el derecho a comportarse como una chica de su edad'.

Fanpage destaca especialmente el escrito de un usuario: "Me encanta la princesa… pero tal vez deberíamos pensar en cómo nos sentiríamos al vernos a nosotros mismos o a nuestra hija en la portada de una revista nacional. Debemos considerar que no todo vale sólo para vender. Quizás la revista podría mostrar un poco más de empatía. No lo sé, es sólo un pensamiento".

La revista italiana también se hace eco de otras posturas algo diferentes. Por ejemplo: "Si está en un lugar público, obviamente corre el riesgo de ser fotografiada, pero esto no debería ser un problema. Debemos dejar de pensar que ser monárquico significa ser intocable: ellos también son seres humanos, como todos los demás".

Fanpage recuerda que hace unas semanas la familia real calificó de inaceptable la publicación de unas imágenes de la princesa mientras se encontraba en un centro comercial.