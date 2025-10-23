En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez

La empresa italiana Sondaggi Bidimedia, especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia, fundada en el año 2010, con más de 10.000 seguidores en la red social X y logró predecir correctamente la tendencia que se reflejó en las elecciones de 2022, ha publicado una encuesta bastante curiosa sobre qué opinión tienen en Italia de los principales líderes mundiales.

Si hace unos días era la televisión TG La7, canal de televisión de Italia que tiene emisión también por YouTube y suele ser conocido por sus análisis políticos y programas de entrevistas, la que compartió una encuesta sobre lo que piensan de mandatarios como Pedro Sánchez, Vladimir Putin o Donald Trump, entre otros, el nuevo sondeo llama poderosamente la atención en España.

Pero la encuesta de Sondaggi Bidimedia ha sido todavía más llamativa. La pregunta a los encuestados ha sido directa y concisa: "¿Cuánta confianza tiene usted en los siguientes líderes internacionales?".

La compañía especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia ha publicado los resultados en su perfil en la red social X y las opiniones reflejan si los ciudadanos tienen mucha confianza, suficiente confianza, poca confianza o ninguna confianza.

El resultado: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor valorado por los italianos entre todos los mandatarios internacionales, superando a líderes como Donald Trump o Volodimir Zelenski.

"Sánchez (PSOE) es claramente el político europeo más popular entre los italianos. Trump en ascenso tras el Acuerdo de Paz. Putin es 'mejor' que Macron y Merz. Netanyahu es el último con solo un 16% de confianza encuesta completa", ha explicado en el mensaje.

Al 53% de los italianos le genera mucha o suficiente confianza el líder español, frente al 32% que piensa lo mismo del presidente de EEUU, Donald Trump, o el 29% sobre el primer ministro británico, Keir Starmer. El peor valorado es Benjamin Netanyahu, con un 71% de encuestados a los que no les genera ninguna confianza.