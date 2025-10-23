Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez
Virales

Virales

En Italia hacen una encuesta sobre los líderes mundiales y llama mucho la atención ver lo que piensan de Sánchez

También han preguntado por Donald Trump, Zelenski o Vladimir Putin, entre otros.

Sergio Coto
Sergio Coto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Europa Press via Getty Images

La empresa italiana Sondaggi Bidimedia, especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia, fundada en el año 2010, con más de 10.000 seguidores en la red social X y logró predecir correctamente la tendencia que se reflejó en las elecciones de 2022, ha publicado una encuesta bastante curiosa sobre qué opinión tienen en Italia de los principales líderes mundiales

Si hace unos días era la televisión TG La7, canal de televisión de Italia que tiene emisión también por YouTube y suele ser conocido por sus análisis políticos y programas de entrevistas, la que compartió una encuesta sobre lo que piensan de mandatarios como Pedro Sánchez, Vladimir Putin o Donald Trump, entre otros, el nuevo sondeo llama poderosamente la atención en España.

Pero la encuesta de Sondaggi Bidimedia ha sido todavía más llamativa. La pregunta a los encuestados ha sido directa y concisa: "¿Cuánta confianza tiene usted en los siguientes líderes internacionales?".

La compañía especializada en el estudio y la proyección de resultados electorales en Italia ha publicado los resultados en su perfil en la red social X y las opiniones reflejan si los ciudadanos tienen mucha confianza, suficiente confianza, poca confianza o ninguna confianza.

El resultado: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el mejor valorado por los italianos entre todos los mandatarios internacionales, superando a líderes como Donald Trump o Volodimir Zelenski.

"Sánchez (PSOE) es claramente el político europeo más popular entre los italianos. Trump en ascenso tras el Acuerdo de Paz. Putin es 'mejor' que Macron y Merz. Netanyahu es el último con solo un 16% de confianza encuesta completa", ha explicado en el mensaje.

Al 53% de los italianos le genera mucha o suficiente confianza el líder español, frente al 32% que piensa lo mismo del presidente de EEUU, Donald Trump, o el 29% sobre el primer ministro británico, Keir Starmer. El peor valorado es Benjamin Netanyahu, con un 71% de encuestados a los que no les genera ninguna confianza.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 