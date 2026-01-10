En 'Le Monde' definen a los europeos con una palabra que resume nuestra debilidad ante Trump: a muchos les escocerá

El presidente de EEUU, Donald Trump, apunta con el dedo a un periodista en una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer, el 28 de julio de 2025 en Turnberry, (Escocia).

El 2026 ha empezado con curvas. La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por Estados Unidos y los continuos mensajes de Donald Trump sobre anexionarse Groenlandia ha provocado un terremoto geopolítico que hace que todos los países del mundo tengan que ponerse en guardia.

En Le Monde, uno de los medios franceses más respetados del mundo, han hecho un artículo sobre el papel que puede jugar Europa en este mundo donde Trump es el jefe del cortijo.

Se remontan en el medio galo a 2019, cuando el presidente Macron "horrorizó al mundo occidental al declarar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 'muerte cerebral' en una entrevista con The Economist".

En ese momento, Trump dijo que aquello era "insultante" y "muy peligroso" porque "nadie necesita a la OTAN más que Francia". Seis años después, con la invasión rusa de Ucrania de fondo, el presidente de Estados Unidos ha puesto sus ojos sobre Groenlandia, territorio que pertenece a Dinamarca, miembro de la OTAN, con todo lo que esto supone.

De Caracas a Groenlandia

Una posible intervención de EEUU en Groenlandia como la que tuvo lugar en Venezuela sería "el fin de la OTAN", en palabras de la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Según Le Monde, no quiere desmantelar la OTAN porque sabe que Europa depende de ella para su defensa.

Para Trump, según Le Monde, "la OTAN se acerca a otro modelo de alianza militar, el del Pacto de Varsovia", algo que, dicen, confirma la hipótesis del profesor Olivier Schmitt durante una conferencia en La Sorbona.

Explican en el medio francés que la nueva estrategia de seguridad de Trump pasa básicamente por tener "medios a disposición de Estados Unidos para lograr lo que queremos". Hablando en plata: los aliados están ahí para servir a los intereses de la potencia dominante, Estados Unidos.

La tímida respuesta de los líderes europeos a lo ocurrido en Venezuela hace al medio francés ponerse serio y comentan: "El coro de indignación provocado por la débil respuesta de los líderes europeos a la operación de Maduro tiene un aspecto tranquilizador: refleja un compromiso con el Estado de derecho".

"Los funcionarios electos y políticos de todo tipo nunca han tenido el valor de abogar por el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Europa"

Y añaden: "También es una muestra de absoluta hipocresía por parte de funcionarios electos y políticos de todo tipo, que nunca han tenido el valor de abogar por el fortalecimiento de las capacidades de defensa de Europa, y mucho menos de explicar su impacto presupuestario al electorado, mientras el orden internacional basado en el Estado de derecho se derrumbaba ante sus propios ojos".

Por lo tanto, dicen en Le Monde, "Europa se encuentra en una fase peligrosa en la que la mayoría de sus líderes se han dado cuenta de que está sola, con la guerra a la vuelta de la esquina".

"Ante la indignación pública por la dinámica acelerada de los imperios, estos líderes, de quienes se espera una respuesta, se ven desconcertados por la hostilidad sin precedentes de su socio estadounidense y se ven obstaculizados por la abrumadora tarea de superar sus divisiones internas", dice Le Monde.