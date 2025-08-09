En Reino Unido definen a Juan Carlos I con tres palabras que pocos han usado en España

El prestigioso diario británico The Times ha publicado este jueves un artículo firmado por el periodista Isambard Wilkinson en el que ha hablado de las informaciones que han salido a la luz esta semana sobre Juan Carlos I.

El citado medio se ha hecho eco de la noticia que publicó el diario El Mundo, en la que se aseguraba que ya había saldado las deudas con sus amigos empresarios. Un total de los cuatro millones que le prestaron para pagar sus obligaciones tributarias en España.

En el titular de la noticia, han dejado claro cómo ven la figura del emérito desde allí.: "Juan Carlos, ex rey de España caído en desgracia, devuelve 4 millones de dólares en préstamos".

El citado medio también le ha calificado como un "exiliado" y ha dado detalles sobre las informaciones que se han publicado esta semana. "Los reembolsos fueron posibles gracias a los ingresos que el ex rey obtuvo desde que se instaló en los Emiratos Árabes Unidos en 2020", ha recogido.

"Ahora que las deudas han sido saldadas en su totalidad, los cercanos a Juan Carlos sugieren que el riesgo de acciones adicionales sobre asuntos específicos ha sido neutralizado", ha explicado, haciendo referencia a la noticia del diario El Mundo.

The Times ha señalado que, desde su marcha a Abu Dabi, el emérito "ha mantenido un perfil público bajo, pero su pasado financiero continúa eclipsando a la monarquía española a pesar de sus esfuerzos por poner fin a sus problemas fiscales".

"Su hijo, Felipe VI, ha procurado mantenerse al margen de los escándalos de su padre. Ha renunciado formalmente a cualquier herencia de Juan Carlos y ha puesto fin a su asignación oficial", ha explicado.