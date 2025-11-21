Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Reino Unido resumen la situación de España con una frase demoledora que debería hacer reflexionar a todos
En Reino Unido resumen la situación de España con una frase demoledora que debería hacer reflexionar a todos

"Subyace una debilidad que aún pesa mucho".

Exterior del Congreso de los Diputados
Exterior del Congreso de los Diputados, en Madrid.GETTY

El prestigioso diario económico británico Financial Times, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios en todo el mundo, ha dedicado un artículo a analizar el momento que atraviesa España en el que señala que la economía del país es "pujante" pero, sin embargo, "choca con una política estéril".

El rotativo resume todo en una frase que da pie a la reflexión: "En España, los insultos políticos a menudo eclipsan las ideas". Además, insiste en que "cincuenta años después de la muerte de Franco, las profundas divisiones en el parlamento han paralizado el debate político".

"España se enorgullece de ser la economía avanzada de mayor crecimiento del mundo por segundo año consecutivo. Pero tras este sólido auge subyace una debilidad que aún pesa mucho: la compleja política española", señala el autor del texto, Barney Jopson, que es el corresponsal del Financial Times en España y Portugal.

"La tóxica política pone obstáculos"

El periodista asegura que "la economía se está expandiendo", pero advierte de que "hay indicios de que no evoluciona lo suficientemente rápido como para mantener el impulso"y avisa de que "la tóxica política interna sigue poniendo obstáculos en el camino".

Aunque el rotativo británico admite que la polarización no es un fenómeno exclusivo de España, sí subraya que "su brutalidad visceral destaca": "Otro problema, potencialmente más grave, es la preocupante falta de debate sobre políticas públicas".

Pulla a Feijóo 

El Financial Times explica que, "cuando un gobierno carece de mayoría parlamentaria, como le ocurre a Sánchez, el debate político puede servir de puente", pero asegura que, "al tratarse de propuestas que rara vez se perciben como algo más que dogmas, resulta casi imposible lograr que los políticos españoles abandonen sus posturas inflexibles": "La polarización del país se afianza día a día".

También critica que "el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo está perdiendo votos frente al partido populista de derecha Vox y no ofrece un plan alternativo para España, sino el simple mensaje de que todo estaría mejor sin Sánchez".

La prensa tampoco ayuda

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

La crítica del periódico británico se extiende también a la prensa, de la que dice que "no ayuda" porque "la mayoría de los periódicos funcionan como órganos oficiosos de los partidos políticos, siguiendo la línea oficial sobre la controversia del momento".

