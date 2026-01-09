Feijóo rectifica sobre los mensajes con Mazón el día de la DANA y Ramón Espinar sabe muy bien sacar LA conclusión

Poco ha tardado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en volver a ser noticia. No para bien, sobre todo porque se ha sabido de su rectificación ante la jueza de la DANA de que Carlos Mazón no le informó "en tiempo real" durante el día de la catástrofe, que dejó 130 muertos en la provincia de Valencia.

En una declaración por videoconferencia como testigo, admitió que se enteró de todo el impacto que podría tener el temporal antes de las ocho de la tarde, contradiciéndose con sus propias palabras pronunciadas unos días después de la DANA.

"Desde el pasado lunes (Mazón) me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas", pronunció en aquel momento.

Este 'hallazgo' se ha producido después de que la jueza de Catarroja pidiera los mensajes que se intercambió con Mazón, pero finalmente ha admitido que se informó con el entonces presidente valenciano tas su comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

Ramón Espinar saca una conclusión de todo esto

El exsenador de Podemos y exdiputado en la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, ha dado su opinión y ha sacado una conclusión en el programa Directo al Grano, de TVE, viendo hasta tres capas en el tema Feijóo-Mazón.

La primera, que Feijóo mintiera "no es muy relevante para la gestión de la DANA, no pinchaba ni cortaba en la gestión, pero que mintiera y se sepa después sí le agrega dolor a la gente".

La segunda, que Feijóo transmite la sensación de que "en realidad nadie le rinde nunca cuentas y nunca se entera de nada y para ocultar eso hace como que sabe mucho y que todo el mundo le llama, es un señor haciéndose el importante".

La tercera, todo esto para su perfil político, según Espinar, "es devastador porque da la impresión de ser un personaje con poco predicamento y liderazgo entre los suyos".

"Trata de aparecer ante la opinión pública como un señor muy importante, pero que en realidad no se entera ni del NO-DO", ha concluido.