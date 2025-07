Enseña cómo son los baños del cementerio de La Almudena: “Están sacados de una película de terror”

Hay quien va al cementerio de La Almudena a visitar tumbas y quien acaba grabando una peli de miedo sin pretenderlo. Es lo que le ha pasado a la usuaria @zweetcorpse, que ha subido un vídeo desde uno de los baños del camposanto madrileño y ha desatado una tormenta de comentarios. “Nada que ver, pero algo que me parece muy gracioso es que los baños de La Almudena dan un miedo que te cagas”, arranca, algo nerviosa. "Están sacados de una película de terror, o sea, yo entro ahí y me aparecen 5 espíritus mínimo”.

La escena tiene lo suyo. Es de día, el recinto está desierto y la única compañía son unos pasos que, según ella, no estaban cuando grabó. “Pasos random que no sé de dónde salen ni de quién”, avisa en pantalla mientras posa ante la cámara en el interior del baño. A sus espaldas, una puerta que no se cierra cruje con un ruido seco mientras abre y cierra. “Este se siente… no puedo ni hablar. Este sitio se siente muy muy muy raro. En plan, es un baño, pero se siente mal de cojones”.

“¡No tiene espejos! Qué me cuentas, nena”



Mientras explora el interior, surge otro detalle perturbador: no hay espejos. “¿Cómo sé cuál es de tío y cuál es de tía? ¡No tiene espejos! Qué me cuentas, nena”, suelta, sin perder ese tono mezcla de drama y cachondeo que ha hecho que el clip corra como la pólvora en TikTok. La única pista que le ayuda a orientarse es que uno de los baños está cerrado y tras unas vallas de obra: “Yo no sé qué cojones habrá ahí dentro, pero está cerrado. Vale, este es de hombres, entonces este es el de mujeres”.

En un momento del vídeo, la propia tiktoker abre y cierra la puerta del baño de entrada, y el engranaje suena con un chirrido metálico que no ayuda a calmar el ambiente. Justo después se graba posando dentro, cuando los supuestos pasos fantasmales hacen su aparición estelar. “Este es el baño de un cementerio”, remata, como si hiciera falta recordarlo. Pero visto lo visto, mejor no entrar solo.