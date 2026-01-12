Una escocesa habla así de Sevilla: la describe con un adjetivo con el que lo dice absolutamente todo

La joven creadora de contenido en TikTok Saz in España, conocida en esta red social con el nombre de @saracartwrightx, es una escocesa que vive en Sevilla y que comparte cómo es su día a día en la capital andaluza, las curiosidades que le llaman la atención tanto de la ciudad como de la costumbre o gastronomía española.

En una reciente entrevista con el creador de contenido británico @samgfs opinó de Sevilla, la describió con un adjetivo que resume perfectamente su estancia y señaló cuáles eran sus rincones favoritos.

De Sevilla aseguró que es "una ciudad preciosa" y apuntó que tiene dos partes: "Una está destinada para turistas y otra es para los nativos. Es una buena mezcla de ambas porque yo pude tener una mezcla de mi experiencia con una de más tradicional de la vida de la gente de ahí".

Su lugar favorito

Tras hacer esa confesión y esa descripción de Sevilla, Sam quiso preguntarle por sus zonas favoritas que recomendaría para sí o sí visitar en la capital andaluza. "Nunca fui a Sevilla, ¿qué tengo que hacer?", le ha preguntado.

"Para mí, mi sitio favorito es Plaza de España, que es lo mejor. También el parque de María Luisa, que está al lado y está muy bien para relajarse, pero de todo la Plaza de España, que es muy bonita", ha afirmado. La publicación del creador de contenido ha superado ya las 30.000 reproducciones.

Qué ver en Sevilla