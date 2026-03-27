Enseña los precios de un bar de Asturias al cambiar al euro y muchos no dan crédito: "Alucinante" 

La vida está más cara que nunca. Los precios suben, mientras los salarios apenas han crecido en los últimos años. Es un hecho constatado por varios estudios e informes, que ponen de manifiesto el empobrecimiento de la sociedad española.

La cuenta de X @SoyCamarero ha publicado un mensaje donde se muestra la carta de precios de un bar anónimo a principios de los años 2000. Los productos que se ofrecían entonces siguen siendo los mismos, pero su coste ha variado mucho desde entonces.

Un bote de refresco costaba apenas 0,60 céntimos, mientras que uno de cerveza se podía comprar por 0,75 céntimos. Otra de las cosas más llamativas es lo que costaba la "comida", que pese a no especificar qué es exactamente, tenía un coste de 3,61 euros.

Pero lo que más ha llamado la atención es lo que costaba el alcohol. En función de la marca y la bebida elegida, por alrededor de 1 euro podías tomarte una copa. Además, también se pueden ver los precios del tabaco, que también han cambiado enormemente.

"No sé si deprimirme o alegrarme"

Los comentarios no se han hecho esperar. Muchos usuarios de X han comentado en la publicación, mostrando su incredulidad ante los bajos precios que había hace apenas un par de décadas.

"Ibas con 10 euros y te volvías con un paquete de Marlboro, comido, bebido y te sobraba pa chicles", ha dicho un usuario, que ha comparado los precios de antes con los de la actualidad. "Ahora con 10 pavos tienes que elegir si quieres comer, fumar o beber. (Y cosas de peor calidad)", ha asegurado.

"Con el euro se pasó a tener precios europeos pero los sueldos se quedaron en equivalente a pesetas. Fue una estafa para el españolito de a pie", ha opinado otro, que busca explicar de esta forma la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad.

"No sé si deprimirme o alegrarme de que hubo quien disfrutó esos precios", se puede leer también en los comentarios. "Con 9€ te tomabas 6 cubatas. Qué tiempos", ha lamentado otro usuario, muy en la línea de los demás.