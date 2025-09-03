Enseña dónde tiene la cadena del váter en el apartamento alquilado en Malta: 2,6 millones de 'me gusta' y subiendo

El usuario de TikToK @Avidexx posiblemente se haya encontrado con uno de los casos más raros, o al menos curiosos, de todas aquellas personas que alguna vez han alquilado un apartamento para las vacaciones, sea en España o en el extranjero.

Él lo ha hecho en Malta, donde alquiló una pequeña vivienda con sus acompañantes. Al ir al baño, se encontró con un váter que bien pudo haberle dejado sin palabras, y no es para menos, especialmente tras comprobar dónde estaba la cadena del vater.

Haciendo gala de un vídeo irónico, comenzaba sentado en el váter y, de alguna forma, buscaba la cadena. Al final del vídeo, que apenas dura 12 segundos, revela que se encuentra fuera de la casa, en la pared exterior. Para accionarla y tirar de la cadena debe asomarse por la ventana y apretar el botón.

Más de 30 millones de visitas

Esta pequeña curiosidad ha provocado que el vídeo haya acumulado más de 30 millones de visualizaciones, 2,6 millones de 'me gusta' y casi 10.000 comentarios con reacciones de todo tipo, especialmente sarcásticas, como tanto gusta a los usuarios habituales de la red social. Por si fuera poco, se ha compartido 1,4 millones de veces, generando todavía más visitas.

Sin duda, la respuesta más sonada, contando con más de medio millón de 'me gusta', ha sido el de @instavlad993: "toilet❌ outlet ✅". Otro ha sido el del usuario preocupado por el mal tiempo: "¿Y cuando esté lloviendo fuerte con truenos y relámpagos?". No ha pasado desapercibido la reacción de @marcossantana8851: "Veo cada cosa en TikTok que se me quitan las ganas de quejarme de apartamento".

La española Virginia Gil ha despejado toda duda. Vive desde hace un tiempo en Malta y ha confirmado que muchos apartamentos tienen así la cadena del váter: "Aquí es normal, lo vi en muchos apartamentos de mis amigos".