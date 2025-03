Enseña lo que le han cobrado por unas tostadas con mantequilla y mermelada y un café y la gente no se lo cree

Los precios de los desayunos en muchos bares y cafeterías suelen crear escándalo en los últimos tiempos por sus disparatados precios. Pero hay un caso que está dando mucho de qué hablar en TikTok precisamente por lo contrario.

Todo ello después de que el usuario de TikTok @rafaelalbuera1 provocase cientos de reacciones de incomprensión e incredulidad al enseñar lo que le habían cobrado en un bar de Dos Hermanas (Sevilla) por una tostada con jamón, aceite y tomate y un café: 2,65 euros.

El escándalo fue inmediato, especialmente porque el café sólo valía 20 céntimos. "Sinceramente tengo local de hostelería y no sé cómo lo hace, yo no puedo hacer esos precios", dijo un usuario. Y otro: "Se habrán equivocado. Eso no es normal en ningún sitio hoy en día. Un café 0,20 no es rentable tener el bar abierto. ¿¿Y paga a los camareros? No entiendo. Si es así siempre.. vaya chollo 😱".

Ante la estupefacción creada por el vídeo, el propio autor aclaró: "Yo tampoco lo comprendo, sólo puedo decir que es un bar público en una universidad".

Ahora, el mismo usuario ha vuelto a provocar el pasmo general al mostrar la cuenta de unas tostadas con mantequilla y mermelada y un café: 1,70.

En los comentarios, un usuario se ha apresurado a subrayar: "Pero cuéntalo lo todo!!". Estás dentro de un instituto, las cafeterías tienen precios cerrados, no pagan ni luz, ni agua, ni terraza, etc.. Por eso los precios, tan bajos, precios para los estudiantes.".