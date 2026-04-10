Entrevistan a Santiago Segura en Argentina y la primera pregunta que le hacen es, como mínimo, llamativa

Torrente presidente se ha convertido en la película española más taquillera de los últimos diez años, tras superar a los principales éxitos del cine nacional estrenados desde 2017, al cosechar en taquilla 21,4 millones de euros en tres semanas en cartelera. El éxito llega ahora a Argentina, donde la película se estrena entre gran expectación.

Por ese motivo, el periódico Clarín, de ese país, ha entrevistado al director, Santiago Segura, y la primera pregunta que le han hecho es muy sintomática de cómo la película se interpreta de una forma muy distinta en función de la mentalidad y la procedencia de cada uno.

En España, muchos han visto muy claras las referencias a partidos políticos como Vox y a personas como Pablo Echenique o José Luis Ábalos. Pero en Argentina la cosa cambia.

En Argentina ven a Milei

"¿Tu intención fue hacer una biografía no autorizada de Javier Milei?", han querido saber en aquel país nada más empezar la charla con Segura. Él ha sido muy claro en su respuesta: "No, no, porque no tengo suficientes datos. Tenía más datos de la política española porque vivo sumergido o bañado por esta gente. Esta película es mi reacción a la política en general. Es como mi oda a los políticos".

En esa misma conversación le dicen que "en la película da la impresión de que 'Vox', o 'Nox' en la ficción, es casi un límite hasta para el propio Torrente".

"Me hace gracia porque cuando se habla de extrema derecha siempre hay un sitio que puede estar un poco a la derecha. Siempre puede ser peor. El propio Torrente se asusta cuando unos patriotas le empiezan a hablar de la pena de muerte y del servicio militar. Hay cosas que acojonan al propio Torrente porque hay seres peores que Torrente", detalla Segura.

La respuesta de Segura a las críticas

El director ha publicado recientemente en su redes sociales una respuesta a las múltiples críticas que le están haciendo desde el estreno de la película. Por ejemplo: "Solo has llegado a eso porque bloqueas a la extrema derecha y todos los paletos te siguen como ovejitas", "Santiago Segura subiéndose al carro de la política. Siempre me has caído mal, pero ahora es que no te aguanto", "Tu gracia, como tus películas, tienen fecha de caducidad y, si no, al tiempo", "Menuda mierda de película. Me dormí en el cine. Es una asquerosidad fachosa, que busca mofarse de personas con discapacidad, de trans, de las mujeres y de las personas progresistas sin más humor que el del insulto directo".

"Torrente Presidente ha sido un éxito, he intentado hacerlo lo mejor posible, seguimos en cines gracias a los buenos comentarios de la gente que la ha visto… pero, cada vez lo tengo más claro. No se puede gustar a todo el mundo", ha respondido.