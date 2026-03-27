Ernesto Ekáizer escucha lo que dice Felipe González sobre lo que pasa en España y recupera esta recordada frase de Aznar

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante su paso por la Moncloa

El ex presidente del Gobierno Felipe González y el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla compartieron un acto por la memoria de Cayetana de Alba a pocas semanas del inicio de la campaña por las elecciones andaluzas.

Un encuentro que ha llamado mucho la atención y que ha provocado muchas reacciones a nivel político y mediático. Una de las cosas más llamativas del acto ha sido la intervención de Felipe González, que se refirió al momento actual de la política.

El riesgo político es mayor que nunca. Ese está en el primer lugar de todos los riesgos, estamos viviendo "una política absolutamente disparatada", aseguró el ex líder socialista ante la mirada de Susanna Griso, moderadora del acto.

Al hilo de esta reflexión, Felipe González dejó un enigmático mensaje: "Tenemos un problema. Casi siempre el perro mueve el rabo, pero hay veces que el rabo mueve al perro. Entonces, cada uno que lo interprete como quiera".

"Quiere ayudar al candidato del PP"

El periodista y analista político Ernesto Ekáizer ha reaccionado a estas declaraciones de Felipe González en Malas Lenguas, el programa que presenta Jesús Cintora en TVE. Y su opinión ha dejado muy claro lo que piensa de Felipe González.

"Yo creo que es una posición deliberada de Felipe González", ha afirmado, para seguidamente traer a colación una de las frases más recordadas del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Aquella frase no es otra que "¡Váyase, señor González!", que Aznar pronunció en varias ocasiones interpelando al entonces líder del Ejecutivo, Felipe González, acosado por los casos de corrupción que implicaban al PSOE.

"Yo creo que Felipe González está por '¡Váyase, señor Sánchez'. Le importa un pimiento la guerra de Irán. Llevamos un mes y medio de guerra y Felipe González no ha hecho una sola declaración", ha señalado Ekáizer.

Instantes después, el periodista argentino ha dicho que Felipe González quiere ayudar "al candidato del PP", es decir, a Juanma Moreno Bonilla, de cara a las elecciones autonómicas de Andalucía para "perder la menor cantidad posible de votos".