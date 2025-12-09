Ernesto Ekaizer pone nombre a la sentencia contra el fiscal general y luego remata con una frase demoledora

El periodista Ernesto Ekaizer, ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en el año 2000 y habitual colaborador de televisión, ha reaccionado a la sentencia que ha hecho pública el Tribunal Supremo (TS) este martes al ya exfiscal general del Estado por su responsabilidad en la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y por la nota de prensa que hizo frente a un bulo fundido por Miguel Ángel Rodríguez.

Hace ya tres semanas que el TS emitió el fallo que condenó a Ortiz a dos años de inhabilitación para su cargo y una multa económica de 7.200 euros, además de una indemnización a González Amador que asciende a los 10.000 euros por daños morales.

De esta manera, el alto tribunal defiende la existencia de "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente" de que o bien García Ortiz, o "una persona de su entorno", con su conocimiento previo, filtró un correo al pasado febrero por el abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía para ofrecer que este último reconociera hasta dos delitos fiscales.

Ekaizer pone nombre a la sentencia

El periodista argentino ha hecho su intervención habitual en el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora, a quien se ha dirigido para expresar abiertamente su opinión. "Quería sugerir que titularas 'tenemos la sentencia Frankenstein', es decir, es un híbrido", ha expresado.

Ante el cambio de opinión de que ahora la nota de prensa sí es delictiva, Ekaizer replica que "como no ha podido encontrar pruebas de cargo contra García Ortiz por la filtración, dice: 'no, no, no, oye, la nota es delictiva'".

El Tribunal Supremo está "en bancarrota"

Según Ekaizer, desde el punto de vista "profesional", el Tribunal Supremo está "en bancarrota" y ha decidido hacer "lo que le sale en cada momento de su interés". Para él "ha cambiado las reglas de juego, sus propias sentencias apuntan a lo contrario de lo que han hecho".

"Hay un elemento fundamental, que es que hay una autodivulgación de un hecho confidencial que corre a cargo de Miguel Ángel Rodríguez y de González Amador, son ellos los que primero filtran un correo del fiscal Julián Salto para montar una patraña de que el FGE está dando órdenes de que no se pueda firmar el pacto con González Amador", ha concluido.

Y ahora, ¿qué?

Tal y como ha explicado Ekaizer, al tratarse de una sentencia del Tribunal Supremo, "no cabe recurso", pero sí se puede ir al Tribunal Constitucional en un "recurso de amparo", aunque matiza que para ello primero se tiene que presentar "un incidente de nulidad ante el propio Supremo".

"Es una especie de suplicación, el problema se plantea, muy parecido al de Puigdemont, pero ya lo veremos", ha rematado.