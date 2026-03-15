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Dani Martínez no puede evitar lanzar este mensaje, ya harto, tras las elecciones en Castilla y León
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Dani Martínez no puede evitar lanzar este mensaje, ya harto, tras las elecciones en Castilla y León 

No da nombres, pero lo deja claro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El humorista Dani Martínez.
El humorista Dani Martínez.Getty Images

El popular humorista leonés Dani Martínez ha lanzado un mensaje, ya harto, tras las elecciones en Castilla y León, que ha ganado el PP de Alfonso Fernández Mañueco con 33 escaños, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE también mejora al subir de 28 a 30 procuradores. Vox gana un representante más, hasta los 14.

"Hay un candidato a las elecciones que lleva toda la campaña y sigue ahora diciendo: Castilla - León. Castilla - León NO EXISTE. Existe Castilla Y León. Y esa Y es importante para Castilla y para León. Porque León no es Castilla, ni Castilla es León. Juntas forman Castilla Y León", ha dejado claro el humorista. 

El asunto de la "y" ya estuvo en el centro del debate el pasado octubre, cuando el candidato del PSOE, Carlos Martínez, tuvo que disculparse por sus comentarios tildados de "mofa" al aludir a la "y" que conecta a Castilla y León.

"Me critican porque digo 'Castilla-León' seguido"

"Me critican porque digo 'Castilla-León' seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia", dijo en aquel momento en un comentario que provocó una enorme polémica.

Horas después, Martínez pedía disculpas: "Si mis palabras han creado división lo siento, pero yo trabajo para corregir las desigualdades históricas que afectan a todas las provincias".

¿Qué hará Mañueco?

Por lo demás, tras los resultados en Castilla y León, el PP necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El candidato del PP, tras conocerse estos datos, ha dejado claro que será esta formación la que presida la Junta la próxima legislatura, para lo que tendrá dos opciones, o intentar gobernar en minoría o buscar un pacto como ya lo hizo el 2016, con Ciudadanos, y en 2022, con Vox.

Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado a lo largo de la campaña electoral que la mejor opción es gobernar en solitario y ha recordado en numerosas intervenciones que los de Vox "dejaron el trabajo a medias" cuando salieron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024.

Rodrigo Carretero
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Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

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