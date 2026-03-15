Dani Martínez no puede evitar lanzar este mensaje, ya harto, tras las elecciones en Castilla y León 

El popular humorista leonés Dani Martínez ha lanzado un mensaje, ya harto, tras las elecciones en Castilla y León, que ha ganado el PP de Alfonso Fernández Mañueco con 33 escaños, dos más que hace cuatro años, mientras que el PSOE también mejora al subir de 28 a 30 procuradores. Vox gana un representante más, hasta los 14.

"Hay un candidato a las elecciones que lleva toda la campaña y sigue ahora diciendo: Castilla - León. Castilla - León NO EXISTE. Existe Castilla Y León. Y esa Y es importante para Castilla y para León. Porque León no es Castilla, ni Castilla es León. Juntas forman Castilla Y León", ha dejado claro el humorista.

El asunto de la "y" ya estuvo en el centro del debate el pasado octubre, cuando el candidato del PSOE, Carlos Martínez, tuvo que disculparse por sus comentarios tildados de "mofa" al aludir a la "y" que conecta a Castilla y León.

"Me critican porque digo 'Castilla-León' seguido"

"Me critican porque digo 'Castilla-León' seguido. Habrá qué decir Castilla y León y Soria y Burgos y Valladolid y Segovia", dijo en aquel momento en un comentario que provocó una enorme polémica.

Horas después, Martínez pedía disculpas: "Si mis palabras han creado división lo siento, pero yo trabajo para corregir las desigualdades históricas que afectan a todas las provincias".

¿Qué hará Mañueco?

Por lo demás, tras los resultados en Castilla y León, el PP necesitará pactar al estar la mayoría absoluta en 42 procuradores. El candidato del PP, tras conocerse estos datos, ha dejado claro que será esta formación la que presida la Junta la próxima legislatura, para lo que tendrá dos opciones, o intentar gobernar en minoría o buscar un pacto como ya lo hizo el 2016, con Ciudadanos, y en 2022, con Vox.

Alfonso Fernández Mañueco ha reiterado a lo largo de la campaña electoral que la mejor opción es gobernar en solitario y ha recordado en numerosas intervenciones que los de Vox "dejaron el trabajo a medias" cuando salieron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024.