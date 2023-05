Una española relata cuánto se cobra en Alaska según el empleo, y no es poco

La cuenta de TikTok @docuenespañol, un perfil dedicado a divulgar información relacionada con la vida fuera de España, ha publicado un vídeo con los empleos que ha encontrado en un tablón de anuncios en Alaska, uno de los cincuenta Estados que forman Estados Unidos.

No obstante, especialmente debido al habitual clima de la zona, basado en largos inviernos de frío y nieve y cortos veranos con temperaturas suaves, no es uno de los lugares preferidos entre los europeos; no al menos para vivir.

Tanto por los sueldos como por las bajas temperaturas, el vídeo ha generado mucha expectación en la red, de manera que ha acumulado, desde su publicación, más de 8.100 'me gusta' y cerca de 300.000 reproducciones.

"Durante el primer año, un mecánico cobra 37 dólares ($) por horas; el segundo, 41$; y el tercero 45$", ha empezado relatando.

Asimismo, ha leído en "el tablón de anuncios" de un edificio de Alaska que "un administrativo de cuentas a jornada completa cobra 189.000$ al año", mostrando, a continuación, su sorpresa por el elevado sueldo: "Es mucho dinero".

Por su parte, los usuarios han mencionado la posibilidad de que, para compensar los elevados salarios, el nivel de vida en general sea más caro. Sin embargo, la mayoría ha opinado acerca de las condiciones climáticas habituales en el estado.