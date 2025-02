Esta broma de un supuesto policía a un conductor de Mercadona arrasa en las redes

El creador de contenido @tortosicrackoficial ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok disfrazándose de policía y haciéndole una broma a un conductor de una furgoneta del supermercado Mercadona.

En concreto, el vídeo, el cual ha alcanzado ya 574.000 visualizaciones y 8.500 me gustas, empieza con el usuario acercándose al conductor de Mercadona, quien está de pie fuera de la furgoneta, la cual está parada con el intermitente puesto y la puerta abierta.

En primera instancia, el creador de contenido aparece directamente hablando por un walkie y deletreando la matrícula de la furgoneta, momento en el que el trabajador se queda impactado.

"Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Llevas más de 10 minutos?", le increpa el usuario al conductor, a lo que el trabajador le responde inmediatamente: "No, acabo de llegar. Si estoy buscando el 144".

Pese a la contestación del empleado, el supuesto policia prosigue poniéndole la multa en el parabrisas del vehículo, por lo que el conductor le pregunta, atónito: "¿Pero me vas a multar ahora?".

"Sí, la dejo aquí, ¿vale? Tienes 15 días", le contesta el usuario, mientras el trabajador de Mercadona sigue inistiendo: "Pero si he parado un momento para mirar la calle, si me acabo de bajar".

"Yo voy al 144, el GPS me ha mandado aquí y he mirado a ver donde está, que tengo que irme a la vuelta, ya está", continúa explicando el conductor, justo cuando el creador de contenido le corta para decirle que no le cree.

"Pero si eso me lo dice todo el mundo. O sea me estás contando una historia", le ha interrumpido el usuario. Algo a lo que el trabajador responde, ya en tono enfadada: "No, una historia, no".

En ese momento el supuesto policía le señala la cámara y le revela que se trata de una broma: "Estamos en la radio, no tienes ninguna multa. Es una broma todo, es un uniforme falso".

Por su parte, casi un centenar de usuarios han comentado que la clave para saber que se trata de una broma son las zapatillas del creador de contenido, que "lo dicen todo", ya que no es un calzado que llevaría un policía en horario de servicio.