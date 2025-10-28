Está comiendo con palillos en un restaurante de Japón y sufre el mayor 'tierra, trágame' posible: "La cosa más humillante"

Comer con palillos es un arte que no todo el mundo puede alcanzar. Algunos se defienden con ellos (o creen hacerlo), pero se llevan un baño de realidad cuando viajan a Asia y comprueban la soltura con la que se maneja allí la gente con esos utensilios.

Es precisamente eso lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @minibartuu, que ha compartido con sus seguidores el momento 'tierra, trágame' que ha vivido cuando comía con palillos en un restaurante de Japón.

"Me acaba de pasar la cosa más humillante que te puede pasar en Japón. Me estoy comiendo yo mi bol de arroz con mis palillos, súper feliz, la mar de contento. Pues ha tenido que venir un japonés de la dinastía de los palillos chinos y me ha tocado la espalda. y cuando me giro le veo con una sonrisa y con esto en la mano: una cuchara-tenedor", explica.

"No sabes lo mal que comes con palillos hasta que vienes"

"Pues imagínate si tenía que estar siendo lamentable cómo estaba cogiendo los palillos para que me venga a mí un japonés, que no te hablan ni echándoles aguardiente en la boca, a darme una maldita cuchara-tenedor. Una parte de mí en este viaje se ha roto. Y es que no sabes lo mal que comes con palillos hasta que vienes a Japón", admite.

El Asador Free Wok Paterna explica en su web que los palillos suelen ser de bambú, metal, hueso, marfil y plástico y que en algunos" países suelen ser el único o principal cubierto para tomar todo tipo de alimentos".

"En países como Japón se suele comer con palillos los platos de carne, pescado, fideos, verduras e incluso dominan comer arroz con estos instrumentos tan finos. Parece imposible, pero lo cierto es que del dominio que tienen, no se les hace para nada difícil", resaltan.

Dicho eso, da algunas recomendaciones para comer con ellos y explica que "el plato más fácil para comenzar a practicar es uno que lleve carne, como el famoso pollo con almendras o la ternera en salsa".

Instrucciones para comer con palillos